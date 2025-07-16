Защитите себя от распространенных видов мошенничества





Криптовалюта процветает по всему миру, захватывая воображение новаторов, предпринимателей и мечтателей. К сожалению, она также привлекает внимание мошенников, и различные способы криптовалютного мошенничества появляются стремительно. Известно, что мошенники выдают себя за криптовалютные платформы, требуя перевода денег или заманивая пользователей вступить в группы, выглядящие как официальные. Выдавая себя за профессионалов отрасли, мошенники приглашают людей вступить в группы или торговать криптовалютой, требуя деньги под предлогом "очистки счетов пользователей и конвертации их за границу".





В этой статье мы перечислим несколько распространенных методов мошенничества. Пожалуйста, читайте внимательно и будьте бдительны, чтобы защитить безопасность своих активов.













В распространенных фишинговых атаках в криптоиндустрии мошенники выдают себя за сотрудников платформы, создают фишинговые веб-сайты и публикуют ложную информацию. Они используют такие методы, как SMS, электронная почта, чат Telegram и т.д., чтобы ложно заявить о "обновлении аккаунта", "миграции", "возврате средств", "запущенном контроле рисков", "средствах под угрозой" и т.д., и побудить пользователей перейти по ссылкам фишинговых сайтов или отсканировать QR-коды. Как только мошенники получают доступ к учетной записи пользователя, паролю, SMS, электронной почте или информации о верификации Google, они быстро действуют и похищают средства пользователя. Обратите внимание, что официальный сайт MEXC - mexc.com . Не ведитесь на фишинговые сайты.









SMS-сообщение, содержащее фишинговый веб-сайт









Страница фишингового сайта





Мошенники также могут пытаться распространять ложную информацию о криптокошельках под видом официальных источников. Импорт закрытых ключей, авторизация кошельков или возможность перевода средств на поддельных веб-сайтах или с помощью поддельного программного обеспечения подвергает пользователей риску кражи закрытых ключей и активов. Мошенники могут даже выдавать себя за официальных сотрудников и напрямую требовать от пользователей предоставить начальные фразы или приватные ключи под ложными предлогами, такими как "проект аирдроп", "риски безопасности", "утечка паролей", "отправка отзывов" и т.д. Как только пользователи предоставят свои начальные фразы, активы из их кошельков будут быстро украдены.









Некоторые мошенники могут выдавать себя за компанию MEXC и совершать мошенничество под видом "инвестиций в проект" или "предстоящего листинга".









Выдача себя за компанию





Пожалуйста, уточняйте у MEXC любые операции с активами, связанные с инвестициями в проект, чтобы избежать мошенничества. Вся информация о проектном партнерстве MEXC подлежит официальному размещению на сайте MEXC. Для получения последней достоверной информации, обратитесь к объявлениям на официальном сайте: https://www.mexc.com .









Под видом "помощи" мошенники могут убедить пользователей добавить их в друзья, а в конечном итоге потребовать перевода средств под видом "торговли под руководством гуру" и т.д., чтобы совершить мошенничество.









Мошенники могут добавить ваши социальные аккаунты в Telegram, WeChat и т. д. и попросить вас отправить электронную почту, прислать ссылки или QR-коды. Они также могут побудить вас заполнить информацию о вашей учетной записи, войти в ваши пользовательские счета или банковские счета и т.д., чтобы украсть ваши активы.









Поддельный аккаунт









Мошенники, выдающие себя за сотрудников Службы поддержки, могут связаться с вами для осуществления удаленного входа, чтобы предоставить вам "руководство по работе с аккаунтом". Кроме того, они могут запросить у вас код проверки SMS, код проверки Google или разрешение на удаленный вход под видом проверки вашей личности, чтобы украсть информацию о вашем аккаунте. Они также могут предоставлять вам ложную информацию, чтобы направить вас на фишинговые сайты или вредоносные программы.









Подражание службы поддержки клиентов









Поддельные официальные аккаунты MEXC могут создавать группы Telegram под предлогом "аирдроп", "листинг проектов", "биржа", "стейкинг", "смарт-контракт" и т.д. и утверждать, что это "официальные группы MEXC" Telegram.









Поддельные группы Telegram









Любое программное обеспечение, загруженное с фишинговых сайтов, является поддельным. Пожалуйста, перейдите на официальный сайт https://www.mexc.com/ru-RU/download и выберите желаемую платформу для загрузки.









Поддельное приложение MEXC









В последнее время мошенники связываются с пользователями от имени сотрудников платформы или судебных органов, утверждая, что счета пользователей связаны с рисками отмывания денег, и просят пользователей оказать содействие в расследовании безопасности, устранении рисков или замораживании счетов. Пользуясь чувством незащищенности пользователей, мошенники обманом заставляют их раскрыть информацию о своем счете или убеждают завершить снятие средств или перевод денег.





Пожалуйста, помните о вышеупомянутых видах мошенничества и будьте бдительны. Для получения информации о листингах проектов, пожалуйста, обращайтесь к официальным объявлениям. Чтобы проверить подлинность веб-сайтов, Службы поддержки клиентов и электронных писем, посетите страницу MEXC Verify: https://www.mexc.com/ru-RU/official-verify . Если у вас возникли другие вопросы, вы можете обратиться в Службу поддержки клиентов через официальный сайт ( mexc.com ). В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как кража счетов или активов, которые пользователи не могут решить самостоятельно, обратитесь за помощью в Службу поддержки клиентов через официальный сайт ( mexc.com ) или по электронной почте service@mexc.com.









Не нажимайте на неизвестные ссылки, не входите на небезопасные веб-сайты и не сканируйте неизвестные QR-коды, чтобы предотвратить утечку пароля учетной записи и ненужные потери.



Изучайте и применяйте на практике методы проверки и защиты информации о безопасности учетной записи, например, не используйте то же имя входа и пароль, что и на других веб-сайтах, и не сохраняйте закрытые ключи, начальные фразы и другую информацию локально.







Обращайтесь к официальному веб-сайту для получения информации о событиях и объявлениях, связанных с MEXC. Не ищите адрес сайта через Google или другие поисковые системы. Официальный сайт MEXC - mexc.com , и рекомендуется вручную ввести адрес сайта для входа. Платформа MEXC имеет функцию антифишингового кода. Вы можете установить антифишинговый код в разделе "Личный центр - Безопасность - Антифишинговый код". После установки антифишингового кода он будет включен в электронные письма, отправляемые вам MEXC. Пожалуйста, будьте бдительны, если в письме нет антифишингового кода.







Узнайте, как распознать фишинговые сайты. Официальный сайт MEXC - mexc.com . Пожалуйста, убедитесь, что вы посещаете подлинный сайт. При получении звонка, электронного письма, ссылки на сайт, сообщения в WeChat и т.д. от любого так называемого "официального персонала", вы можете войти в Личный центр через верхний левый угол на MEXC App, нажать на [Помощь и поддержка] - [Верификация MEXC] для проверки. Вы также можете проверить его через MEXC Verify на официальном сайте: https://www.mexc.com/ru-RU/official-verify .



Пожалуйста, загружайте приложение MEXC из официальных каналах, и будьте осведомлены о вопросах безопасности использования кошелька: не раскрывайте никому информацию о своей безопасности, не скачивайте и не используйте приложения кошельков из неизвестных источников, предоставленных третьими лицами. Кроме того, важно сохранять бдительность в отношении поддельных криптовалютных кошельков, использовать правильные и основные продукты криптовалютных кошельков, поддерживать хорошие привычки в использовании криптовалютных кошельков и быть в курсе любых токенов или NFT, а также любых приватных чатов с незнакомцами.









Обратите внимание, что любая информация о сообществах и о том, как пользователи могут присоединиться к ним, подлежит официальному объявлению на сайте MEXC ( mexc.com ). Между тем, MEXC никогда не создавала никаких инвестиционных сообществ, предоставляющих "торговлю под руководством гуру" или "руководство по криптоинвестициям". Любой, кто связывается с пользователями под именем MEXC или MEXC crypto investment, должен рассматриваться как мошенники. Кроме того, MEXC обязуется защищать конфиденциальность пользователей и не будет раскрывать информацию о пользователях третьим лицам в любой форме, а также не будет запрашивать у пользователей пароли учетных записей, коды проверки SMS/Google в любой форме.



