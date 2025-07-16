FAQ по MEXC Займы





MEXC Займы - это новое решение для криптовалютного кредитования, представленное MEXC. Оно позволяет пользователям закладывать одну криптовалюту для получения другой. Заемные средства могут быть использованы для спотовой торговли, деривативов, высокодоходных инвестиций или для вывода средств.





В начале этого месяца MEXC официально запустила MEXC Займы. На платформе MEXC будут представлены типы токенов, доступных для заимствования, через различные пулы заимствований. В настоящее время платформа позволяет пользователям стейкать TON, чтобы занять USDT.













A: На странице MEXC Займы вы можете увидеть поддерживаемые в настоящее время криптовалюты для стейкинга и криптовалюты для займа. Выберите соответствующую пару токенов и нажмите [Занять], чтобы принять участие. Если вы хотите узнать больше о том, как участвовать в MEXC Займы, вы можете прочитать статью " MEXC Займы теперь доступны! ".





A: Простые проценты. Система рассчитывает проценты на ежедневной основе и начисляет их исходя из фактической продолжительности займа, при этом менее 1 дня рассчитывается как 1 день. Примечание: Проценты рассчитываются на основе процентной ставки, отображаемой на момент получения займа. Формула: Проценты = Сумма займа × Дневная процентная ставка.





A: Максимальная сумма займа рассчитывается на основе соответствующих незамороженных свободных средств на вашем текущем спотовом счете, которые служат обеспечением по займу.





A: Нет. В настоящее время MEXC Займы позволяет пользователям занимать средства только у платформы MEXC.





A: Коэффициент соотношения стоимости займа к стоимости кредита (LTV) - это отношение стоимости непогашенного актива к стоимости залога. Конкретная формула расчета выглядит следующим образом: LTV = сумма задолженности по основному долгу и процентам / сумма залога

Просроченный основной долг и проценты = (Просроченный основной долг + Просроченные проценты + Непогашенные просроченные проценты)





A: Для каждого кредитного продукта существует ограничение по сумме заимствования. Если пул кредитных средств полностью заимствован другими пользователями, дальнейшее заимствование становится невозможным. Вы можете узнать об этом, проверив количество "Доступное для займа" в соответствующем пуле заемных средств.









A: Нет ограничений по сумме, которую можно стейкать, но есть ограничения по сумме займа. Начальный LTV определяет первоначальную сумму активов, которую можно занять, а сумма, которую можно занять, варьируется для различных стейкаемых активов.









A: Вы можете проверить записи об оформлении соответствующего займа в разделе [Мои займы] на странице "MEXC Займы".





A: Если вы используете веб-интерфейс, вы можете перейти на официальный сайт MEXC, нажать [Кошелек] в правом верхнем углу, выбрать [Спотовый счет] и нажать [Выписка со спотового счета], чтобы просмотреть записи о движении средств.









Если вы используете мобильное приложение, нажмите [Кошелек] в правом нижнем углу главной страницы, нажмите [Спот] в верхней части, а затем нажмите на значок блокнота в правом верхнем углу. На странице "История спотовой торговли" выберите [Выписка со спотового счета], чтобы просмотреть записи о движении средств.









A: Стейканная криптовалюта будет списана с вашего счета MEXC. Заемная криптовалюта, например USDT, может быть использована для торговли, переводов, вывода средств и других операций.





A: Пользователи могут в любое время добавить криптовалюту для корректировки LTV (при достижении LTV вы получите уведомление о ликвидации). На странице MEXC Займы нажмите на [Мои займы], затем выберите [Добавить маржу] для займа, для которого вы хотите добавить криптовалюту.









A: Если LTV (сумма задолженности по основному долгу и процентам / сумма залога) достигнет установленного платформой порога ликвидации, система начнет принудительную ликвидацию ваших стейканных активов, чтобы полностью погасить основной долг и проценты.





A: Невозможно изменить сумму криптовалюты в кредитном ордере, то есть вы не можете взять займ дважды в одном и том же ордере.





A: Досрочное погашение в настоящее время не поддерживается. Погашение возможно только по истечении не менее 30 дней с даты займа. Пожалуйста, обратитесь к времени погашения, отображаемому в интерфейсе.





A: Когда ордер будет ликвидирован, система продаст все стейканные криптовалюты, чтобы приобрести криптовалюту для погашения займа. Оставшиеся средства будут возвращены пользователю.

Например, если пользователь стейкает 10 монет A, чтобы взять в долг 50 монет B, и заявка на кредит ликвидируется из-за значительных колебаний цен на монеты A, система продаст 10 монет A, обменяет их на 70 монет B, чтобы погасить основную сумму долга и проценты, и вернет оставшиеся монеты B пользователю.





A: Нет, на долг, образовавшийся после ликвидации, проценты не начисляются.





Загляните на официальный сайт MEXC и испытайте MEXC Займы сами. Благодаря быстрому, удобному и безопасному заимствованию вы сможете легко управлять своими криптовалютными активами. Какими бы ни были ваши потребности - инвестиционные или финансовые - кредитные решения MEXC созданы для их удовлетворения.





Если вы хотите узнать как пользоваться услугой MEXC Займы, вы можете просмотреть статью " MEXC Займы уже доступны! " В настоящее время функция MEXC Займы поддерживается только на веб-сайте.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.