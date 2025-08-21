Копи-трейдинг – это процесс копирования сделок, совершенных другими трейдерами, включая копирование всей их деятельности. В предыдущем материале мы представили руководство по копи-трейдингу на веб-сайКопи-трейдинг – это процесс копирования сделок, совершенных другими трейдерами, включая копирование всей их деятельности. В предыдущем материале мы представили руководство по копи-трейдингу на веб-сай
Обучение/Руководства для начинающих/Копи-трейдинг/Руководство...Приложение)

Руководство по Копи-трейдингу на MEXC (Приложение)

0m
Копи-трейдинг – это процесс копирования сделок, совершенных другими трейдерами, включая копирование всей их деятельности. В предыдущем материале мы представили руководство по копи-трейдингу на веб-сайте. В этой статье мы предоставим руководство по копи-трейдингу на MEXC для приложения.

1. Как осуществлять копи-трейдинг


1) Откройте главную страницу приложения MEXC и нажмите [Еще].

2) Выберите [Копи-трейдинг] в разделе [Торговля], чтобы перейти на страницу копи-трейдинга.

3) На странице копи-трейдинга прокрутите страницу вниз, и вы увидите список лучших трейдеров по категориям: всеобъемлющий рейтинг, высокая доходность, высокий заработок и т. д. Вы также можете нажать [Все Трейдеры], чтобы просмотреть список всех текущих трейдеров. Выберите понравившегося трейдера и нажмите [Копи-трейдинг], чтобы перейти на страницу настроек копи-трейдинга.


4) На странице настроек копи-трейдинга выберите копи-трейдинговую пару, за которой вы хотите следить. Вы можете выбрать [Все], чтобы следить за всеми фьючерсными парами, или выбрать хотя бы один или несколько фьючерсов для слежения.

5) Продолжайте прокручивать страницу вниз, и вы увидите три типа опций копирования на выбор: [Интеллектуальный коэффициент], [Фиксированная сумма] или [Фиксированный коэффициент].
  • Интеллектуальный коэффициент: Копирование размера позиции трейдера в зависимости от доли капитала каждого ордера.
  • Фиксированная сумма: Инвестируйте одинаковый размер маржи для каждой сделки копи-трейдинга.
  • Фиксированный коэффициент: Количество ордеров для каждой сделки копи-трейдинга кратно количеству завершенных ордеров трейдера.

Мы будем использовать «Интеллектуальный коэффициент» в качестве примера для демонстрации копи-трейдинга. Другие методы копи-трейдинга похожи на «Интеллектуальный коэффициент».

6) Для копи-трейдинга требуется, чтобы ваши средства для копи-трейдинга составляли не менее 30 USDT. Если баланс вашего спотового счета не соответствует этому требованию, вы можете нажать на [Перевод], чтобы пополнить счет с вашего фьючерсного или фиатного счета.

Когда общий баланс на вашем счете Копи-трейдинга достигнет заранее установленного значения Стоп-лосса для счета, копи-трейдинг будет остановлен. Все позиции будут закрыты по рыночной цене, а оставшиеся средства переведены на ваш спотовый счет. Из-за рыночных колебаний фактический баланс на счете копи-трейдинга на момент остановки может незначительно отличаться от установленного значения.

В разделе «Настройки ликвидации трейдера» вы можете выбрать, следить ли за ликвидацией позиции или нет. Это означает, что если позиция трейдера ликвидируется, вы можете решить, будет ли ваша сделка копи-трейдинга следовать за ликвидацией.

В разделе «Другие настройки» вы можете настроить «Настройки контроля рисков», «Настройки маржи» и «Настройки кредитного плеча и проскальзывания».

После завершения всех настроек нажмите [Следующий шаг].

7) Дважды проверьте настройки копи-трейдинга. Убедившись, что все правильно, нажмите [Отправить], чтобы завершить процесс копи-трейдинга.


2. Выбор трейдеров


На странице MEXC Копи-трейдинг [Лучшие трейдеры] вы можете увидеть, что список трейдеров изначально классифицирован по общему рейтингу, высокому уровню ROI, высоким PNL и количеству копи-трейдинга. На панели каждого трейдера вы можете просмотреть информацию о прошлом трейдера, включая 7-дневный ROI, 7-дневный PNL, 7-дневный коэффициент успеха, частоту торговли, коэффициент разделения прибыли и многое другое.

На странице [Все трейдеры] вы можете сортировать трейдеров по различным критериям, таким как 7-дневный ROI, общий ROI, общий коэффициент успеха и т. д., чтобы выбрать трейдеров, которые вам нравятся.

Выбрав нужного трейдера, нажмите на его профиль, чтобы перейти на страницу с информацией о трейдере. На странице подробной информации о трейдере вы можете получить доступ ко всей связанной с торговлей информации о нем. Вы можете узнать больше о выбранном вами трейдере, просмотрев его разделы «Успехи», «Статистика сделок» и «Подписчики», предоставленные MEXC. Они дадут вам полное представление о результатах работы трейдера и его торговой истории.


Важно отметить, что прошлые результаты трейдера не гарантируют будущих прибылей. Поэтому мы рекомендуем разумно распределять средства на копи-трейдинг, устанавливать ордера стоп-лосс и тейк-профит (TP/SL) и следить за тем, чтобы ваши личные средства колебались в определенном диапазоне.

3. Настройка /Отмена копи-трейда


На главной странице Копи-трейдинга MEXC нажмите [>] в карточке профиля и выберите [Мои скопированные сделки]. На странице «Мои скопированные сделки» выберите [Мои трейдеры], чтобы просмотреть текущие копируемые сделки. Вы можете нажать [Отписаться] или [Редактировать].

Нажатие на [Редактировать] вернет вас на страницу «Настройки параметров копи-трейдинга», где вы можете изменить типы копирования фьючерсов, в которых вы хотите участвовать, и внести изменения в общие или дополнительные настройки, например, метод копирования торговли. Нажав [Отписаться], вы перестанете следить за текущим трейдером.

Нажмите на значок карандаша рядом с суммой копи-трейдинга, чтобы изменить ее. Вы можете увеличить или уменьшить сумму, но учтите, что в ваших средствах для копи-трейдинга должно быть не менее 30 USDT.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

