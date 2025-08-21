Объяснение терминов копи-трейдинга MEXC





В копи-трейдинге инвесторы приумножают свои активы, копируя сделки профессиональных трейдеров. Популярность копи-трейдинга объясняется его простотой и удобством. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого метода торговли, новичкам важно понимать его ключевые понятия и терминологию. В этой статье мы подробно рассмотрим основные понятия копи-трейдинга MEXC и поможем вам лучше понять этот инвестиционный инструмент.









Эти термины приведены на странице [ Настройки параметров копи-трейдинга ]. Их понимание и освоение поможет вам быстро настроить параметры копи-трейдинга и начать торговлю.













Интеллектуальный коэффициент: Этот режим пропорционально повторяет распределение средств трейдера.

Пример: Если баланс счета трейдера составляет 1 000 USDT и он использует для сделки 100 USDT (10% своих активов), а у вас на субаккаунте для копи-трейдинга 110 USDT, ваш ордер будет использовать 11 USDT (10% ваших активов).





Фиксированная сумма: В этом режиме вы инвестируете заранее определенную сумму маржи для каждой скопированной сделки.

Пример: Если вы установили фиксированную сумму в 50 USDT, независимо от размера сделки трейдера, ваш ордер всегда будет использовать 50 USDT в качестве маржи.





Фиксированный коэффициент: В этом режиме количество ваших ордеров кратно количеству ордеров трейдера.

Пример: Если вы установили фиксированный коэффициент следования 0,7 и трейдер выполнит ордер на 100 контрактов, ваш ордер будет на 70 контрактов.









Доступно: Отображаемый доступный баланс относится к доступному балансу на вашем спотовом счете. После отправки информации о копи-трейдинге система переведет указанные средства с вашего спотового счета на ваш аккаунт копи-трейдинга. Обратите внимание, что средства для копи-трейдинга должны составлять ≥ 30 USDT.









Стоп-лосс счета: Когда чистая стоимость вашего счета достигнет установленного порога, отношения копи-трейдинга будут аннулированы. Все ваши открытые ордера будут закрыты по рыночной цене, а оставшиеся активы будут переведены обратно на ваш спотовый счет. Из-за колебаний рынка фактическая чистая стоимость на момент отмены может отличаться от заданной.









Следовать до закрытия: Если позиция трейдера ликвидируется, соответствующая сделка копи-трейдинга также будет закрыта.





Не следовать: Если этот параметр выбран, то при ликвидации ведущей торговой позиции трейдера соответствующая позиция копи-трейдинга не будет следовать за закрытием. Когда это произойдет, система отправит вам уведомление, и вы должны перейти в раздел [Мои скопированные сделки] - [Текущие], чтобы управлять позицией копи-трейдинга. Вы можете включить автоматическое добавление маржи, чтобы снизить риск ликвидации, или закрыть позицию.









Максимальное соотношение на один ордер: Когда стоимость одного фьючерсного ордера достигает максимального соотношения активов, система размещает ордер по максимальной стоимости. Вы можете установить максимальное соотношение ордеров, чтобы предотвратить слишком большие размеры отдельных ордеров.









Как у трейдера: Если трейдер использует режим изолированной маржи для своих ордеров, подписчик также будет использовать режим изолированной маржи. Если трейдер использует режим кросс-маржи, подписчик также будет использовать режим кросс-маржи.





Кросс: Независимо от того, использует ли трейдер изолированную маржу или кросс-маржу, подписчик всегда будет использовать режим кросс-маржи.





Изолированная: Независимо от того, использует ли трейдер изолированную маржу или кросс-маржу, подписчик всегда будет использовать режим изолированной маржи.









Примечание: Эти настройки применяются только к изолированным маржинальным позициям.





Не корректировать маржу: В вашей изолированной маржинальной позиции копи-трейдинга может не быть возможности корректировать маржу для снижения риска принудительной ликвидации.





Авто-добавление маржи: Когда ваша изолированная позиция будет сокращена или ликвидирована, доступный остаток ваших активов копи-трейдинга по данному трейдеру будет автоматически переведен в маржу позиции. Это снизит вероятность ликвидации, но в крайних случаях может привести к потере всех средств, которые вы выделили под этого трейдера.





Копирование настроек трейдера: Маржа для вашей изолированной позиции копи-трейдинга будет основана на настройках маржи трейдера, включая автоматическое добавление маржи и ручную настройку маржи.









Проскальзывание: После установки % проскальзывания каждый ордер копи-трейдинга будет размещен как лимитный ордер IOC (Immediate or Cancel). Если в противоположной книге ордеров не окажется подходящих ордеров, удовлетворяющих требованиям, ордер копи-трейдинга будет отменен, что свидетельствует о неудачной сделке копи-трейдинга.









Сведения о трейдере». Здесь вы можете изучить данные трейдера по нескольким параметрам, чтобы помочь вам выбрать трейдера, который соответствует вашему стилю торговли. Эти параметры находятся на странице «». Здесь вы можете изучить данные трейдера по нескольким параметрам, чтобы помочь вам выбрать трейдера, который соответствует вашему стилю торговли.













Совокупный PNL: Сумма прибылей и убытков всех ранее закрытых сделок.

Общий ROI: Общая прибыль, разделенная на сумму исторической маржи, используемой для копи-трейдинга.

Общее количество подписчиков: Общее количество пользователей, которые подписаны на этого трейдера, при этом несколько подписок от одного пользователя учитываются только один раз.

PNL подписчика: Общая прибыль, полученная всеми подписчиками данного трейдера.

Ср. сумма ордера: Средняя стоимость ордера трейдера для открытия позиций.

Коэффициент PNL: Отношение общей прибыли к общим убыткам.

Общий коэффициент успеха: Количество закрытых ордеров с положительным PNL, деленное на общее количество закрытых ордеров.

Частота торговли: Среднее количество сделок в неделю за выбранный период времени.

Выигрышные сделки: Количество закрытых ведущих торговых ордеров с положительным PNL у трейдеров.

Убыточные сделки: Количество закрытых трейдером ведущих торговых ордеров с нулевым или отрицательным PNL.









Масштаб ведущих сделок: Общая сумма активов на аккаунтах копи-трейдинга всех текущих подписчиков этого трейдера.

Общий капитал: Общий капитал на фьючерсном счете данного трейдера, пересчитанный в USDT.

Время последней сделки: Последний раз, когда трейдер открывал или закрывал позицию.

Подписчики: Количество пользователей, которые в данный момент наблюдают за этим трейдером.









Совокупный PNL: Сумма закрытия PNL всех ведущих сделок за определенный период.

Совокупный показатель PNL: Совокупная доходность, разделенная на общую маржу, использованную в течение указанного периода.









Дневной PNL: Сумма PNL от закрытых ордеров за день.

Торговый объем: Общий объем торгов по всем закрытым ведущим торговым ордерам.









PNL подписчика: Общий PNL всех подписчиков с момента получения статуса трейдера.









Предпочтения по фьючерсам: Сводка данных по всем закрытым ведущим торговым ордерам по различным фьючерсам.









Продолжительность удержания: Основываясь на стратегии каждого трейдера, система динамически рассчитывает и отображает периоды удержания и соответствующий ROI, включая открытые позиции. Статистика ордеров отражает продолжительность удержания каждого ордера, а статистика позиций показывает период удержания для каждой позиции.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.