Объяснение терминов копи-трейдинга MEXC

В копи-трейдинге инвесторы приумножают свои активы, копируя сделки профессиональных трейдеров. Популярность копи-трейдинга объясняется его простотой и удобством. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого метода торговли, новичкам важно понимать его ключевые понятия и терминологию. В этой статье мы подробно рассмотрим основные понятия копи-трейдинга MEXC и поможем вам лучше понять этот инвестиционный инструмент.
Интеллектуальный коэффициент: Этот режим пропорционально повторяет распределение средств трейдера.
Пример: Если баланс счета трейдера составляет 1 000 USDT и он использует для сделки 100 USDT (10% своих активов), а у вас на субаккаунте для копи-трейдинга 110 USDT, ваш ордер будет использовать 11 USDT (10% ваших активов).
Фиксированная сумма: В этом режиме вы инвестируете заранее определенную сумму маржи для каждой скопированной сделки.
Пример: Если вы установили фиксированную сумму в 50 USDT, независимо от размера сделки трейдера, ваш ордер всегда будет использовать 50 USDT в качестве маржи.
Фиксированный коэффициент: В этом режиме количество ваших ордеров кратно количеству ордеров трейдера.
Пример: Если вы установили фиксированный коэффициент следования 0,7 и трейдер выполнит ордер на 100 контрактов, ваш ордер будет на 70 контрактов.
Доступно: Отображаемый доступный баланс относится к доступному балансу на вашем спотовом счете. После отправки информации о копи-трейдинге система переведет указанные средства с вашего спотового счета на ваш аккаунт копи-трейдинга. Обратите внимание, что средства для копи-трейдинга должны составлять ≥ 30 USDT.
Стоп-лосс счета: Когда чистая стоимость вашего счета достигнет установленного порога, отношения копи-трейдинга будут аннулированы. Все ваши открытые ордера будут закрыты по рыночной цене, а оставшиеся активы будут переведены обратно на ваш спотовый счет. Из-за колебаний рынка фактическая чистая стоимость на момент отмены может отличаться от заданной.
Следовать до закрытия: Если позиция трейдера ликвидируется, соответствующая сделка копи-трейдинга также будет закрыта.
Не следовать: Если этот параметр выбран, то при ликвидации ведущей торговой позиции трейдера соответствующая позиция копи-трейдинга не будет следовать за закрытием. Когда это произойдет, система отправит вам уведомление, и вы должны перейти в раздел [Мои скопированные сделки] - [Текущие], чтобы управлять позицией копи-трейдинга. Вы можете включить автоматическое добавление маржи, чтобы снизить риск ликвидации, или закрыть позицию.
Максимальное соотношение на один ордер: Когда стоимость одного фьючерсного ордера достигает максимального соотношения активов, система размещает ордер по максимальной стоимости. Вы можете установить максимальное соотношение ордеров, чтобы предотвратить слишком большие размеры отдельных ордеров.
Как у трейдера: Если трейдер использует режим изолированной маржи для своих ордеров, подписчик также будет использовать режим изолированной маржи. Если трейдер использует режим кросс-маржи, подписчик также будет использовать режим кросс-маржи.
Кросс: Независимо от того, использует ли трейдер изолированную маржу или кросс-маржу, подписчик всегда будет использовать режим кросс-маржи.
Изолированная: Независимо от того, использует ли трейдер изолированную маржу или кросс-маржу, подписчик всегда будет использовать режим изолированной маржи.
Примечание: Эти настройки применяются только к изолированным маржинальным позициям.
Не корректировать маржу: В вашей изолированной маржинальной позиции копи-трейдинга может не быть возможности корректировать маржу для снижения риска принудительной ликвидации.
Авто-добавление маржи: Когда ваша изолированная позиция будет сокращена или ликвидирована, доступный остаток ваших активов копи-трейдинга по данному трейдеру будет автоматически переведен в маржу позиции. Это снизит вероятность ликвидации, но в крайних случаях может привести к потере всех средств, которые вы выделили под этого трейдера.
Копирование настроек трейдера: Маржа для вашей изолированной позиции копи-трейдинга будет основана на настройках маржи трейдера, включая автоматическое добавление маржи и ручную настройку маржи.
Проскальзывание: После установки % проскальзывания каждый ордер копи-трейдинга будет размещен как лимитный ордер IOC (Immediate or Cancel). Если в противоположной книге ордеров не окажется подходящих ордеров, удовлетворяющих требованиям, ордер копи-трейдинга будет отменен, что свидетельствует о неудачной сделке копи-трейдинга.
Эти параметры находятся на странице «Сведения о трейдере». Здесь вы можете изучить данные трейдера по нескольким параметрам, чтобы помочь вам выбрать трейдера, который соответствует вашему стилю торговли.
Совокупный PNL: Сумма прибылей и убытков всех ранее закрытых сделок.
Общий ROI: Общая прибыль, разделенная на сумму исторической маржи, используемой для копи-трейдинга.
Общее количество подписчиков: Общее количество пользователей, которые подписаны на этого трейдера, при этом несколько подписок от одного пользователя учитываются только один раз.
PNL подписчика: Общая прибыль, полученная всеми подписчиками данного трейдера.
Ср. сумма ордера: Средняя стоимость ордера трейдера для открытия позиций.
Коэффициент PNL: Отношение общей прибыли к общим убыткам.
Общий коэффициент успеха: Количество закрытых ордеров с положительным PNL, деленное на общее количество закрытых ордеров.
Частота торговли: Среднее количество сделок в неделю за выбранный период времени.
Выигрышные сделки: Количество закрытых ведущих торговых ордеров с положительным PNL у трейдеров.
Убыточные сделки: Количество закрытых трейдером ведущих торговых ордеров с нулевым или отрицательным PNL.
Масштаб ведущих сделок: Общая сумма активов на аккаунтах копи-трейдинга всех текущих подписчиков этого трейдера.
Общий капитал: Общий капитал на фьючерсном счете данного трейдера, пересчитанный в USDT.
Время последней сделки: Последний раз, когда трейдер открывал или закрывал позицию.
Подписчики: Количество пользователей, которые в данный момент наблюдают за этим трейдером.
Совокупный PNL: Сумма закрытия PNL всех ведущих сделок за определенный период.
Совокупный показатель PNL: Совокупная доходность, разделенная на общую маржу, использованную в течение указанного периода.
Дневной PNL: Сумма PNL от закрытых ордеров за день.
Торговый объем: Общий объем торгов по всем закрытым ведущим торговым ордерам.
PNL подписчика: Общий PNL всех подписчиков с момента получения статуса трейдера.
Предпочтения по фьючерсам: Сводка данных по всем закрытым ведущим торговым ордерам по различным фьючерсам.
Продолжительность удержания: Основываясь на стратегии каждого трейдера, система динамически рассчитывает и отображает периоды удержания и соответствующий ROI, включая открытые позиции. Статистика ордеров отражает продолжительность удержания каждого ордера, а статистика позиций показывает период удержания для каждой позиции.
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.