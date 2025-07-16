Как использовать ордера BBO на MEXC









BBO (Best Bid Offer) означает лучшее бид-предложение, направленное на то, чтобы трейдеры могли совершать свои сделки по наиболее оптимальной цене. BBO используется для быстрой установки цены лимитного ордера, соответствующей опции BBO. При размещении ордера с использованием опции BBO система автоматически выбирает соответствующую рыночную квоту для исполнения ордера.





На платформе MEXC опция BBO включает четыре параметра: Контрагент 1, Контрагент 5, Очередь 1 и Очередь 5.





Контрагент 1: Устанавливает цену вашего ордера на лучшую противоположную рыночную цену. Для ордеров на покупку это будет самая низкая текущая цена продажи; для ордеров на продажу – самая высокая цена покупки. Если вы используете Контрагент 1 в ордере с BBO, вы исполните ордер как тейкер и заплатите соответствующую комиссию.





Контрагент 5: Устанавливает цену вашего ордера на уровне пятой лучшей противоположной рыночной цены. Для ордеров на покупку это пятая минимальная цена продажи, для ордеров на продажу – пятая максимальная цена покупки. Если вы используете Контрагент 5 в ордере с BBO, вы исполните ордер как тейкер и заплатите соответствующую комиссию.





Очередь 1: Устанавливает цену вашего ордера на основе лучшей цены на той же стороне рынка, что и ваш ордер. Для ордера на покупку это будет самая высокая текущая цена покупки, для ордеров на продажу – минимальная цена продажи. Если вы используете Очередь 1 в ордере BBO, система автоматически взимает соответствующую комиссию в зависимости от того, являетесь ли вы мейкером или тейкером.





Очередь 5: Устанавливает цену вашего ордера на уровне пятой лучшей цены на той же стороне рынка, что и ваш ордер. Для ордеров на покупку это будет пятая по величине цена покупки, для ордеров на продажу – пятая по величине цена продажи. Если вы используете Очередь 5 в ордере BBO, система автоматически взимает соответствующую комиссию в зависимости от того, являетесь ли вы мейкером или тейкером.





Каждый вариант представляет собой позицию цены в соответствующей книге ордеров, по которой будет исполнен ордер. Например, если пользователь выбирает Контрагент 1 в ордере BBO, указывает количество и открывает лонг позицию (активное направление покупки), ордер будет исполнен по цене первого уровня на противоположной стороне продажи. Если пользователь открывает шорт (активное направление продажи), ордер будет исполнен по цене первого уровня на противоположной стороне покупки.









Лучшая цена исполнения: Ордера BBO направлены на исполнение ордеров по наилучшим доступным ценам спроса и предложения на текущем рынке, обеспечивая наиболее выгодную рыночную цену и снижая торговые издержки трейдеров.





Ускоренное исполнение для повышения эффективности: Ордера BBO позволяют трейдерам быстро входить в рынок, помогая улавливать мгновенные возможности и сокращая отклонения в исполнении, вызванные колебаниями рынка.





Динамическое ценообразование: Цена ордера BBO автоматически корректируется в соответствии с лучшей доступной ценой спроса и предложения на рынке, гарантируя, что ордер всегда будет исполнен по наилучшей цене.









В настоящее время платформа MEXC запустила опцию BBO для лимитных ордеров при торговле фьючерсами.









Откройте страницу торговли фьючерсами MEXC и нажмите на иконку [BBO] в разделе лимитных ордеров, чтобы начать размещение ордера BBO.









Используя пример, приведенный ранее, мы используем Контрагент 1 для открытия лонг позиции по фьючерсам BTC.





Выберите [Контрагент 1], введите или отрегулируйте слайдер, чтобы установить количество, и нажмите [Открыть Лонг], чтобы открыть фьючерсную позицию BTC.













1) Откройте приложение MEXC и нажмите [Фьючерсы] внизу.

2) На странице торговли фьючерсами выберите [BBO] в опции [Лимит] ордер.

3) Если взять предыдущий пример, выберите [Контрагент 1] для открытия лонг позиции по фьючерсам BTC.

4) Введите или отрегулируйте слайдер, чтобы установить сумму.

5) Нажмите [Открыть лонг], чтобы открыть позицию по фьючерсу BTC.













На примере открытия лонг позиции мы объясним разницу между ордерами BBO и лимитными ордерами.





Предположим, что текущая лучшая рыночная цена продажи фьючерсов BTC составляет 62 900 USDT. Используя лимитный ордер, вы можете установить цену покупки на уровне 62 500 USDT и ждать, пока цена достигнет этого уровня, чтобы успешно открыть лонг позицию.





Однако при использовании ордера BBO с Контрагентом 1 для открытия лонг позиции, ордер BBO выберет текущую лучшую цену продажи и будет исполнен немедленно по цене 62 900 USDT, тем самым повышая эффективность вашей торговли.



