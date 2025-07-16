Как настроить ценовые оповещения





Многие пользователи MEXC, торгуя спотом или бессрочными фьючерсами с помощью приложения MEXC, часто сталкиваются с внезапными колебаниями рынка. Для того чтобы воспользоваться подходящей возможностью входа, им часто приходится наблюдать за рынком в течение длительного времени. Как для опытных трейдеров, знакомых с техникой торговли, так и для новичков в торговле фьючерсами это, несомненно, становится психологически утомительным процессом. Если ваше торговое программное обеспечение обладает функцией, которая не только предупреждает вас о необходимости оперативного входа в рынок при возникновении такой возможности, но и позволяет сосредоточиться на других вопросах в периоды бездействия или консолидации рынка, это, несомненно, повышает эффективность вашего торгового процесса. Эта функция известна как "ценовые оповещения". Сегодня мы рассмотрим, как использовать функцию "Ценовые оповещения" в приложении MEXC.









Ценовые оповещения - это функция уведомлений, которая находится на странице торговли спотами и фьючерсами в приложении MEXC. Логика использования ценовых оповещений заключается в следующем: если задать условия срабатывания ценовых оповещений, то при достижении ценой заданных условий приложение MEXC будет информировать пользователей о текущем уровне цен как через уведомления в приложении, так и через push-уведомления, отправляя ценовые оповещения.









При использовании ценовых оповещений необходимо задать различные условия срабатывания. Уведомления будут отправляться пользователям MEXC, когда цена сработает при различных условиях. При этом разные условия срабатывания подходят для разных торговых сценариев. Необходимо понимать логику использования этих условий срабатывания и применимые торговые сценарии.









На странице спотовой торговли MEXC при переходе на страницу ценовых оповещений есть только одно условие срабатывания. Это:









Когда вы используете этот тип условия срабатывания, это означает, что вы отслеживаете, достигнет ли рыночная цена конкретной торговой пары определенного ценового уровня. Поэтому в данном интерфейсе в качестве условия срабатывания необходимо задать точную цену. В этот момент некоторые трейдеры могут принять решение о входе в рынок, основываясь на текущем уровне цен.





Например





При торговле BTC/USDT вы устанавливаете ценовое оповещение на 31 000 USDT. Если в этот момент рыночная цена BTC/USDT составляет 30 000 USDT, то вы получите уведомление о ценовом оповещении, когда рыночная цена этой спотовой торговой пары достигнет 31 000 USDT.









На торговой странице фьючерсов MEXC при переходе на страницу ценового оповещения отображается в общей сложности шесть условий срабатывания:





Цена поднялась выше





Цена упала ниже





Цена за 24ч поднялась на





Цена за 24ч упала на





Цена за 5мин поднялась на





Цена за 5мин упала на









Когда вы используете одно из этих двух условий срабатывания, это означает, что вы следите за тем, достигает ли рыночная цена определенной торговой пары определенного уровня. Поэтому на этой странице в качестве условия срабатывания необходимо задать точную цену. В этот момент некоторые трейдеры могут принять решение о входе в рынок, основываясь на текущем уровне цен.





Например





При торговле бессрочным фьючерсом BTC/USDT, если вы установите параметр "Цена поднялась выше" на 31 000 USDT, а рыночная цена бессрочного фьючерса BTC/USDT составляет 30 000 USDT, вы получите ценовое оповещение, когда рыночная цена бессрочного фьючерса BTC/USDT достигнет 31 000 USDT.









Когда вы используете одно из этих двух условий срабатывания, это означает, что вы наблюдаете за уровнем волатильности конкретной торговой пары. Кроме того, поскольку в этих двух условиях срабатывания вводится понятие временного периода, а именно 24-часового периода, то в основе этого условия лежит срабатывание в 24-часовом диапазоне колебаний. Таким образом, при настройке данного условия срабатывания необходимо задать конкретное процентное значение.





Например





При торговле бессрочными фьючерсами BTC/USDT, если установить процентное значение для параметра "Цена за 24ч поднялась на" равным 10%, а рыночная цена бессрочного фьючерса BTC/USDT составляет 30 000 USDT, вы получите ценовое оповещение, если рыночная цена бессрочного фьючерса BTC/USDT достигнет 33 000 USDT в течение 24 часов.









Аналогично, когда вы используете одно из этих двух условий срабатывания, это означает, что вы по-прежнему наблюдаете за уровнем волатильности конкретной торговой пары. Однако для данного условия срабатывания используется 5-минутный временной период, что значительно короче 24 часов. Аналогично, данное условие основано на 5-минутном диапазоне колебаний. Поэтому при настройке данного условия срабатывания все же необходимо задать конкретное процентное значение.





Например





При торговле бессрочными фьючерсами BTC/USDT, если установить процентное значение для параметра "Цена за 5мин поднялась на" равным 10%, а рыночная цена бессрочного фьючерса BTC/USDT составляет 30 000 USDT, вы получите ценовое оповещение, если рыночная цена бессрочного фьючерса BTC/USDT достигнет 33 000 USDT в течение 5 минут.

















































Если сработает условие оповещения о снижении цены, вы получите уведомление в приложении, а также соответствующее уведомление на мобильном устройстве. Более подробную информацию можно найти в разделе "Входящие" на главной странице.













В качестве примера можно привести условие "Цена поднялась выше". Задав значение (например, 30 000 USDT), нажмите кнопку [Установить оповещение].





После завершения настройки на экране появится сообщение "Оповещение успешно создано".













В качестве примера можно привести условие "Цена за 24ч поднялась на", после установки значения (например, 10%) нажмите [Установить оповещение].





После завершения настройки на экране появится сообщение "Оповещение успешно создано".













В качестве примера можно привести условие "Цена за 5мин поднялась на", после установки значения (например, 10%) нажмите [Установить оповещение].





После завершения настройки на экране появится сообщение "Оповещение успешно создано".













Если сработает условие оповещения о снижении цены, вы получите уведомление в приложении, а также соответствующее уведомление на мобильном устройстве. Более подробную информацию можно найти в разделе "Уведомления" на главной странице.





Уведомления об изменении цены будут отображаться в разделе уведомлений.









Если вы считаете, что определенное условие оповещения о снижении цены было задано неверно, вы хотите удалить и восстановить его: Для удаления условия "Цена за 5мин поднялась на" нажмите на значок мусорной корзины, а затем нажмите на [Подтвердить] во всплывающем окне "Подсказки".













Ценовые оповещения являются чрезвычайно практичным вспомогательным торговым инструментом, который можно использовать в самых разных торговых сценариях. В разделе торговли фьючерсами приложения MEXC можно достичь целей входа, открытия позиции, а также тейк-профита и стоп-лосса, настроив ценовые оповещения. Существует шесть типов ценовых оповещений, и вы можете использовать их по своему усмотрению, исходя из своих конкретных потребностей. Например, если вас беспокоят конкретные ценовые уровни, то вам больше подойдет условие "Цена поднялась выше / упала ниже". Если же вы ориентируетесь на внутридневные или краткосрочные диапазоны колебаний, то вам больше подойдут условия "Цена за 24ч поднялась на / упала на" и "Цена за 5мин поднялась на / упала на". В первом случае ценовое оповещение срабатывает, когда рыночная цена достигает заданного ценового условия, а во втором для получения ценового оповещения необходимо, чтобы рыночная цена достигла заданного ценового условия в течение определенного периода времени.









Оповещения о ценах в настоящее время на сайте не доступны.





Push-уведомления на мобильных устройствах могут не приходить из-за проблем с сетью. Пожалуйста, обеспечьте постоянное стабильное подключение к Интернету.





Время получения ценовых оповещений зависит от модели и операционной системы вашего мобильного телефона, что может привести к возможным задержкам. Поэтому, пожалуйста, проявляйте осторожность и управляйте своими рисками. Кроме того, убедитесь, что приложение MEXC работает в фоновом режиме на вашем мобильном устройстве и уведомления включены.





Предупреждение о рисках: Торговля связана с рисками, поэтому к инвестициям следует подходить с осторожностью. Данное содержание не является инвестиционным советом. Пожалуйста, принимайте инвестиционные решения, исходя из ваших личных инвестиционных целей, финансового положения и допустимого риска.