Как предотвратить взлом адресов

Как предотвратить взлом адресов

16 июля 2025 г.MEXC
0m
#Базовый#Новички#Базовые концепции
Краткое описание: Жертвы отправляют адреса получения виртуальной валюты через неофициальное программное обеспечение, или копируют и вставляют адреса получения виртуальной валюты локально, и есть несоответствия между адресами до и после копирования, мы называем этот тип ситуации взломом адреса.

Как предотвратить взлом адресов?


1. Используйте сторонние инструменты чата, загруженные с официальных каналов, не заходите на сторонние платформы для загрузки взломанных версий, XX специфических языковых версий и т.д.

2. При использовании всех типов браузеров осторожно устанавливайте сторонние плагины и не устанавливайте ненадежные плагины с неофициальных сайтов.

3. Своевременно обновляйте операционную систему вашего устройства (iOS/Android/Windows/macOS), своевременно устанавливайте исправления безопасности системы, обновляйте версию браузера, установите антивирусное программное обеспечение и проводите ежедневное сканирование и антивирусную работу.

Как проверить, что адрес был взломан:


1. В программе чата отправьте адрес своему другу и сравните его с адресом, полученным устройством вашего друга. Если он не совпадает, значит, устройство было перехвачено.

2. В вашем браузере, когда вы делаете вывод средств на платформе CEX, будет произведено подтверждение вторичного адреса. Пожалуйста, внимательно проверьте, совпадает ли адрес подтверждения с целевым адресом, если нет, то интерфейс браузера был взломан. Вы также можете проверить это через поисковую систему, введя адрес тестового вывода средств в поисковую систему, нажав кнопку поиска и подождав, чтобы увидеть, являются ли поисковые запросы на странице поиска адресом тестового вывода средств, если они не совпадают, значит интерфейс браузера был взломан.

3. В операционной системе сделайте копию тестового адреса, затем скопируйте его в блокнот или другую программу и сравните скопированный адрес с целевым адресом. Если они не совпадают, то ваш буфер обмена был глобально взломан.

Что делать в случае взлома адреса:


1. Если установлено, что стороннее программное обеспечение для чата взломало ваш аккаунт, пожалуйста, удалите его и загрузите подлинную версию из официального источника.

2. Если вы определили, что проблема взлома существует только в браузере, велика вероятность того, что в браузере есть вредоносный плагин или вы скачали неофициальный браузер; если вы скачали браузер с официального канала, удалите все плагины, в безопасности которых вы не уверены, или удалите их все, если не можете определить. Если вы скачали не официальный браузер, удалите браузер и скачайте его из официального источника.

3. Если вы обнаружили, что ваше устройство перехватывается при копировании и вставке адреса, велика вероятность того, что на вашем устройстве установлено вирусное программное обеспечение, поэтому вам следует установить антивирусное программное обеспечение и проверить его на наличие вирусов.

4. Если вышеописанное не решит вашу проблему, вам необходимо переустановить систему. Обратите внимание, что при переустановке системы все ваши данные будут потеряны, поэтому действуйте осторожно, и мы рекомендуем вам обратиться в официальный офлайновый пункт послепродажного обслуживания для переустановки системы.


