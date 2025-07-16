В спотовой торговле вы можете изменить параметры лимитного ордера, включая цену и количество ордера. После успешного изменения параметров ордера исходный ордер будет отменен, и система сгенерирует новВ спотовой торговле вы можете изменить параметры лимитного ордера, включая цену и количество ордера. После успешного изменения параметров ордера исходный ордер будет отменен, и система сгенерирует нов
Как изменить параметры спотового ордера

16 июля 2025 г.MEXC
0m
#Спот


В спотовой торговле вы можете изменить параметры лимитного ордера, включая цену и количество ордера. После успешного изменения параметров ордера исходный ордер будет отменен, и система сгенерирует новый ордер. В настоящее время эта функция применима только к лимитным ордерам в спотовой торговле.

Как изменить параметры ордера на сайте


1.Внизу страницы спотовой торговли вы можете увидеть раздел "Открытые ордера". Нажмите на значок карандаша соответствующего ордера, который вы хотите изменить.




2.Введите новую цену и сумму во всплывающем окне, затем нажмите [Подтвердить].


Как изменить параметры ордера в приложении


1.Нажмите [Торговля] на главной странице приложения MEXC и перейдите в раздел "Открытые ордера" внизу. Нажмите значок карандаша рядом с ордером.


2.Введите новую цену и сумму во всплывающем окне, затем нажмите [Подтвердить].



Отказ от ответственности: Торговля криптовалютами связана со значительным риском. Данная информация не является советом по инвестициям, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. Информация MEXC Обучение предназначена исключительно для информационных целей и не является инвестиционной консультацией. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски, и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные действия пользователей основываются на их собственных независимых решениях.

