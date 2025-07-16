Как изменить параметры спотового ордера





В спотовой торговле вы можете изменить параметры лимитного ордера, включая цену и количество ордера. После успешного изменения параметров ордера исходный ордер будет отменен, и система сгенерирует новый ордер. В настоящее время эта функция применима только к лимитным ордерам в спотовой торговле.









1.Внизу страницы спотовой торговли вы можете увидеть раздел "Открытые ордера". Нажмите на значок карандаша соответствующего ордера, который вы хотите изменить.











2.Введите новую цену и сумму во всплывающем окне, затем нажмите [Подтвердить].













1.Нажмите [Торговля] на главной странице приложения MEXC и перейдите в раздел "Открытые ордера" внизу. Нажмите значок карандаша рядом с ордером.









2.Введите новую цену и сумму во всплывающем окне, затем нажмите [Подтвердить].



