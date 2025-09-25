Руководство для начинающих: Как экспортировать данные истории фьючерсных позиций для повышения эффективности торговли

В торговле фьючерсами освоение и анализ исторических торговых данных – это первый шаг к тому, чтобы стать более опытным трейдером. Недавно запущенная на MEXC функция экспорта данных истории фьючерсных позиций предоставляет криптовалютным трейдерам более эффективный способ анализа прошлых стратегий и усиления управления рисками.





Данные истории фьючерсных позиций – это запись о прошлых позициях трейдера в торговле фьючерсами. Обычно они включают в себя такую информацию, как время торговли, средняя цена входа, средняя цена закрытия, направление позиции (лонг или шорт), размер позиции, режим маржи, реализованный PNL и статус позиции.













Экспорт данных истории фьючерсных позиций позволяет получить полную запись цены входа, цены выхода, направления, PNL и временной метки каждой сделки, формируя прослеживаемую торговую траекторию. Анализируя работу позиций в различных рыночных условиях, таких как «бычьи», «медвежьи» рынки и периоды колебаний, трейдеры могут точно определить области для улучшения своих стратегий. Например, они могут обнаружить такие проблемы, как «усреднение против тренда, что приводит к большим потерям по одной сделке». Это позволяет точно настроить параметры и критерии входа, помогая трейдерам перейти от опоры на опыт к использованию стратегий, основанных на данных.









Данные истории позиций служат критической точкой отсчета для контроля рисков. Анализируя такие ключевые показатели, как максимальная просадка, коэффициент использования маржи и вероятность ликвидации, трейдеры могут количественно оценить собственную устойчивость к риску. Например, если данные показывают, что 90% убыточных сделок при использовании 5х кредитного плеча происходят из-за неспособности вовремя сократить убытки, можно ввести жесткие правила, такие как ограничение убытка по одной сделке на уровне не более 2% капитала, или использовать автоматические инструменты стоп-лосса, чтобы избежать эмоциональных решений, которые могут разорвать цепочку капитала. Кроме того, сравнение исторических показателей различных режимов маржи (например, кросс-маржа против изолированной маржи) может помочь трейдерам выбрать стратегию изоляции рисков, соответствующую их стилю торговли.









В настоящее время MEXC поддерживает экспорт данных истории фьючерсных позиций только на веб-сайте; в приложении эта функция пока недоступна.





На официальном веб-сайте MEXC перейдите в правый верхний угол и перейдите в раздел «Ордера → Фьючерсные ордера → История позиций». На этой странице вы можете просмотреть данные за 90 дней.









Для более точного поиска нужных вам данных истории позиций вы можете отфильтровать их по торговой паре, режиму маржи, направлению, времени закрытия и другим параметрам.









Если вы хотите получить доступ к более подробным данным истории позиций, нажмите кнопку «Экспорт истории позиций». Затем выберите торговую пару, режим маржи, направление, время закрытия и желаемый формат экспорта. Когда все будет готово, нажмите кнопку «Экспорт», чтобы завершить экспорт данных истории позиций.









Примечание: При выборе диапазона времени закрытия, если вы выберете «Последние 180 дн.» или «Последние 365 дн.», появится подсказка, указывающая, что массовый экспорт данных поддерживает любой 365-дневный диапазон в течение последних 18 месяцев (вплоть до предыдущего дня). Каждый экспорт может включать до 100 000 записей, при этом в месяц допускается не более 10 загрузок.





Кроме того, если в качестве формата экспорта выбран PDF, обратите внимание, что экспорт может занять некоторое время. Если объем данных превысит 10 000 записей, система автоматически переключится на массовый экспорт данных.













Умение экспортировать данные о позиции – необходимый навык для каждого трейдера криптовалютных фьючерсов. С помощью подробных функций экспорта данных MEXC вы можете легко проводить обзоры сделок, анализировать PNL и оценивать свои стратегии, что позволяет постоянно улучшать эффективность торговли.





Фьючерсы» и выберите «Фьючерсы USDT-M» или «Фьючерсы Coin-M». После депозита или перевода активов на фьючерсный счет установите кредитное плечо и выберите направление позиции (Лонг/Шорт), чтобы открыть сделку. Для получения подробных инструкций см: Если вы еще не начали торговать фьючерсами, просто войдите на веб-сайт или в приложение MEXC, перейдите на верхнюю навигационную панель, нажмите на «» и выберите «» или «». После депозита или перевода активов на фьючерсный счет установите кредитное плечо и выберите направление позиции (Лонг/Шорт), чтобы открыть сделку. Для получения подробных инструкций см: Руководство по фьючерсной торговле MEXC (приложение)





