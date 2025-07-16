Gaia: блокчейн + ИИ, формирующие новый ландшафт децентрализованных экосистем искусственного интеллекта

Блокчейн и искусственный интеллект объединяются, чтобы изменить технологию с помощью децентрализованных решений, ориентированных на конфиденциальность. Gaia (GaiaNet AI) возглавляет этот сдвиг, создавая децентрализованную экосистему, в которой приложения ИИ постоянно учатся и развиваются. Она позволяет частным лицам и компаниям создавать, внедрять и монетизировать ИИ-агентов – цифровые репрезентации экспертных знаний – и противостоять доминированию централизованного ИИ. Токен GaiaNet обеспечивает управление, стейкинг и платежи, выравнивая стимулы во всей сети.









Gaia – это проект децентрализованной инфраструктуры ИИ, позволяющий пользователям создавать, развертывать, масштабировать и монетизировать специализированные ИИ-агенты на основе собственных знаний и навыков. С момента своего создания в 2024 году Gaia напрямую решает проблемы централизованных сервисов ИИ: риски конфиденциальности, отсутствие прозрачности и проблемы цензуры. Используя распределенную сеть граничных вычислительных нодов, Gaia позволяет частным лицам и предприятиям размещать у себя модели ИИ, создавая безопасную, устойчивую к цензуре платформу для предоставления услуг ИИ.





Миссия проекта – создать «живую сеть знаний», в которой приложения ИИ будут постоянно обучаться и развиваться. Экосистема Gaia поддерживает различные сценарии – от образовательного репетиторства и обслуживания клиентов до финансового трейдинга, позволяя пользователям размещать «цифровых двойников» ИИ, отражающих их профессиональные знания. По данным CoinDesk, на этапе тестирования Gaia активировала более 1 000 нодов и привлекла 10 млн $ начального финансирования от Generative Ventures, Republic Capital и других компаний, что свидетельствует о сильной динамике развития.









Техническая архитектура Gaia объединяет блокчейн с передовыми возможностями искусственного интеллекта для создания надежной и масштабируемой платформы. Основные компоненты включают:









GaiaNet основана на распределенной сети вычислительных нодов, на каждом из которых размещены модели ИИ, точно настроенные для выполнения конкретных задач. В отличие от централизованных платформ ИИ, опирающихся на проприетарные серверы, ноды Gaia независимо управляются частными лицами и предприятиями, что обеспечивает децентрализацию и устойчивость к цензуре. Такая архитектура поддерживает безопасные, масштабируемые услуги ИИ, при этом каждый нод выступает в роли автономного поставщика возможностей ИИ.









Ноды GaiaNet оснащены полным набором инструментов, облегчающих создание и развертывание ИИ-агентов:





Высокопроизводительная среда выполнения: Кроссплатформенная среда, обеспечивающая эффективную работу на различных аппаратных и программных установках

Тонкая настройка больших языковых моделей (LLM): Пользователи могут выбирать из огромного количества LLM с открытым исходным кодом и настраивать их под специализированные задачи для создания высокопрофессиональных ИИ-агентов

Модели встраивания знаний: Преобразование собственных знаний в числовые форматы, позволяющее агентам эффективно использовать конкретные наборы данных

Векторные базы данных: Оптимизация хранения векторных данных и запросов для поиска по сходству, рекомендательных систем и т. д.

Диспетчер подсказок: Управление входными данными модели ИИ для оптимизации точности и релевантности ответов

Сервер открытых API: Предоставляет OpenAI-совместимые API для беспрепятственной интеграции с существующими приложениями (источник: официальный сайт GaiaNet)

Система плагинов: Позволяет на выходе LLM вызывать внешние инструменты и функции, расширяя возможности агентов ИИ.





Эти компоненты позволяют пользователям развертывать ИИ-агентов в качестве «цифровых двойников», предоставляющих услуги через веб-интерфейсы.









Домены GaiaNet объединяют связанные ИИ-агенты в единых интернет-доменах, предлагая стандартизированные точки доступа к определенным услугам ИИ. Например, ИИ-агенты поддержки студентов в университете могут быть объединены под доменом gaianet.berkeley.edu. Операторы доменов должны совершать стейкинг токенов GaiaNet, чтобы гарантировать качество и надежность агентов, а штрафы за нарушения обеспечивают доверие и согласованность сети.









API GaiaNet, совместимый с OpenAI, является основной особенностью, позволяющей разработчикам интегрировать децентрализованные сервисы искусственного интеллекта в свои приложения без существенных изменений рабочего процесса, снижая барьеры принятия и расширяя охват разработчиков и предприятий.









GaiaNet DAO управляет сетью, позволяя держателям токенов голосовать за параметры, обновления протокола и распределение ресурсов, обеспечивая развитие платформы в соответствии с приоритетами сообщества.









GaiaNet разработана для обработки высокого параллелизма транзакций и вычислительных нагрузок, используя пограничные ноды для обеспечения низкой задержки и высокой эффективности. Децентрализованное развертывание повышает отказоустойчивость за счет устранения единых точек отказа.









Gaia призвана решить основные проблемы централизованных сервисов ИИ:





Риски конфиденциальности: Централизованные платформы требуют от пользователей делиться конфиденциальными данными, что создает риск безопасности и неправомерного использования.

Отсутствие прозрачности: Пользователи имеют ограниченный доступ к обучению моделей ИИ и использованию данных.

Цензура и контроль: Центральные провайдеры могут произвольно ограничивать доступ к сервисам ИИ.





GaiaNet устраняет эти проблемы:





Децентрализация: Модели искусственного интеллекта распределяются на пограничных нодах, не позволяя ни одному субъекту контролировать сеть и снижая риск централизации.

Конфиденциальность: ИИ-агенты используют собственные знания, не раскрывая конфиденциальных данных, сохраняя контроль над пользователем.

Прозрачность: Блокчейн записывает транзакции и решения по управлению в публичную бухгалтерскую книгу, повышая доверие и подотчетность.

Антицензура: Децентрализованная природа сети не позволяет какой-либо стороне блокировать доступ к сервисам ИИ.





Токен GaiaNet играет ключевую роль, поддерживая управление, стейкинг и платежи для выравнивания стимулов между операторами нодов, менеджерами доменов, разработчиками и пользователями.









Токен GaiaNet – это нативный утилитарный токен, обеспечивающий работу экосистемы Gaia и выполняющий множество основных функций:









Управление: DAO-токен, позволяющий держателям голосовать за правила сети, обновления протокола и распределение ресурсов, что соответствует этике децентрализации Gaia.





Стейкинг: Держатели токенов совершают стейкинг для поддержки операторов доменов GaiaNet, подтверждая доверие к ним. Стейкеры участвуют в доходах доменов, но подвергаются штрафам, если домены нарушают правила, поощряя высокие стандарты.





Платежи: GaiaNet обеспечивает эскроу-платежи за услуги ИИ, а обменные курсы в реальном времени обеспечивают стабильность и активное участие даже при колебаниях цен.









Хотя общее предложение и первоначальное распределение не разглашаются, дизайн подчеркивает функциональность и стимулы:





Утилитарный токен, необходимый для участия в проекте, охватывающий транзакции, управление и стейкинг.

Система поощрения на основе баллов (Gaia XP) вознаграждает пользователей за выполнение социальных задач, покупку доменов и развертывание нодов с помощью gaiaPoints, конвертируемых в токены GaiaNet после события генерации токенов (TGE).

Вознаграждение за стейкинг и участие в управлении способствуют долгосрочным инвестициям в сеть.





Название токена GaiaNet Блокчейн GaiaNet (Уровень 1) Основное использование Управление, стейкинг, платежи за услуги ИИ Общее предложение Не раскрывается Распределение Будущая конвертация токенов на основе gaiaPoints Модель стейкинга Поддержка операторов доменов с вознаграждениями/штрафами Модель платежей Эскроу-контракты со ставками в реальном времени Время TGE Ожидается этап пост-тестирования, возможно, в 2025 году









Провайдеры ИИ-услуг: Частные лица и предприятия создают ИИ-агентов, предназначенных для репетиторства, обслуживания клиентов, торговли и т. д., монетизируя профессиональные навыки через API и открывая новые персонализированные рынки ИИ.





Разработчики: Интегрируют совместимый с OpenAI API GaiaNet, чтобы уменьшить зависимость от централизованных сервисов и использовать инновации в образовании, финансах, здравоохранении и т. д.





Операторы доменов: Управляйте доменами с помощью токенов GaiaNet, получая вознаграждение за поддержание качества услуг ИИ, а штрафы обеспечивают надежность и доверие.





Пользователи: Получают доступ к безопасным, персонализированным и защищенным от цензуры услугам ИИ через домены GaiaNet, включая децентрализованные образовательные, вспомогательные и финансовые ресурсы.









GaiaNet AI была основана в 2024 году Сидни Л. и Мэттом Райт, объединившими опыт в области блокчейна и искусственного интеллекта для реализации концепции проекта. Хотя команда остается частично частной, она привлекла опытных консультантов и инвесторов, среди которых:





Лекс Соколин (Generative Ventures): Лидер в области инвестиций в блокчейн и ИИ.

Брайан Джонсон (Republic Capital): Опытный инвестор в технологические стартапы.

Шон Нг (7RIDGE): Ориентирован на децентрализованный венчурный капитал в сфере технологий.

Кишор Бхатия: Предприниматель с опытом работы в сфере технологий и развития бизнеса.

Инвестиционные компании: EVM Capital, Mantle EcoFund, ByteTrade Lab.









Gaia завершила посевной раунд в размере 10 миллионов долларов США под руководством Generative Ventures, Republic Capital и 7RIDGE. В настоящее время она находится в стадии тестирования и развернула более 1 000 активных нодов, демонстрируя высокую степень раннего принятия. Основные этапы включают:





Этап тестирования с более 1 000 нодами, подтверждающий спрос на рынке.

Программа поощрения Gaia XP, вознаграждающая участие сообщества с помощью gaiaPoints, конвертируемых в токены.

Планируемый запуск основной сети в 2025 году, переход к полностью децентрализованной сети.

Постоянная разработка инструментов и сервисов для поддержки создания и развертывания ИИ-агентов.









Gaia нацелена на быстро растущий рынок децентрализованного ИИ, конкурируя с такими проектами, как Fetch.AI и SingularityNET. Уникальная ценность Gaia заключается в персонализированных ИИ-агентах и децентрализованном рынке, что выгодно отличает ее от конкурентов, ориентированных на общие модели ИИ. Интеграция блокчейна обеспечивает безопасность платформы, прозрачность и контроль над пользователями, напрямую решая проблемы индустрии ИИ.





Потенциальные последствия включают:





Демократизация ИИ: Предоставление возможностей ИИ частным лицам и малым и средним предприятиям, а не только крупным компаниям.

Повышение уровня конфиденциальности: Обеспечение контроля пользователей над данными и моделями.

Инкубация инноваций: Предоставление децентрализованной среды для разработки новых приложений ИИ.

Экономические возможности: Создание рынков, на которых работники, обладающие знаниями, монетизируют свой опыт с помощью агентов ИИ.



