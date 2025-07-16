В начале июля 2025 года, когда цены на Bitcoin (BTC) восстановились, криптовалютный рынок вступил в очередной период повышенного интереса со стороны инвесторов. В центре этого ралли, движимого капиталВ начале июля 2025 года, когда цены на Bitcoin (BTC) восстановились, криптовалютный рынок вступил в очередной период повышенного интереса со стороны инвесторов. В центре этого ралли, движимого капитал
От окраинной культуры к сердцу крипто-нарративов: Мемкоины снова набирают обороты

16 июля 2025 г.MEXC
0m
#Новости отрасли
Биткоин
В начале июля 2025 года, когда цены на Bitcoin (BTC) восстановились, криптовалютный рынок вступил в очередной период повышенного интереса со стороны инвесторов. В центре этого ралли, движимого капиталом, мемкоины растут с замечательной скоростью, привлекая внимание как розничных инвесторов, так и институционального капитала. От токенов с тематикой животных на блокчейне Solana до «культурных символов» на базе ИИ, мемкоины быстро эволюционируют, меняя логику нарратива криптовалютного рынка и подчеркивая глубокую интеграцию технологий, культуры и финансов.

1. Обзор данных: Экспоненциальный рост мемкоинов и их растущее присутствие на рынке


Согласно данным по ключевым словам от Ahrefs.com, глобальный поисковый интерес к терминам, связанным с мемкоинами, восстановился одновременно с недавним восстановлением цен на BTC. Тенденции трафика показывают, что ключевые слова, связанные с мемкоинами, тесно следят за такими основными терминами, как «Bitcoin», указывая на то, что мемкоины становятся ключевым дополнением к ценовому движению BTC и основным полем битвы за внимание рынка.

Кроме того, в первой половине 2025 года количество вновь выпущенных мемкоинов продолжало расти. Среди них Solana стала «инкубатором мемкоинов», выпуская 15 000 – 20 000 новых токенов в день. Низкие комиссии за транзакции и сверхбыстрое время подтверждения позволили реализовать весь цикл «запуск токена – ажиотаж – обналичивание» за считанные минуты. Одним из примеров является токен POPCAT на тематику животных, который, воспользовавшись вирусной популярностью «игра с кликами по коту», за 72 часа взлетел до рыночной капитализации в 1,2 миллиарда долларов.


Эти данные свидетельствуют о том, что мемкоины становятся первым выбором для нового капитала, поступающего на рынок. Особенно в периоды, когда BTC торгуется в боковом тренде на высоких уровнях, уже началась ротация в сторону альткойнов.

2. Мемкоины, недавно показавшие лучшие результаты


По мере того как настроения на рынке демонстрируют признаки восстановления, мемкоины начали опережать общий рынок, что не наблюдалось в течение некоторого времени. Продолжающееся ралли USELESS помогло возродить интерес к сектору мемкоинов, в то время как более старые мемкоины в сети Ethereum демонстрируют коллективный отскок. Это может сигнализировать о начале краткосрочного ралли мемкоинов. Ниже мы собрали список мемкоинов, которые недавно показали положительную динамику цен, чтобы помочь вам отслеживать актуальные горячие точки рынка.

2.1 FARTCOIN (Fartcoin)


Fartcoin соответствует всем стереотипным характеристикам мемкоина: нелепое название, нулевая полезность и рост, обусловленный исключительно лингвистической новизной и социальной вирусной популярностью, что достаточно, чтобы оставить традиционных инвесторов с Уолл-стрит безмолвными. Как один из прорывных мемкоинов прошлого года, Fartcoin был одним из первых, кто восстановился в текущем рыночном цикле.

2.2 PENGU (Pudgy Penguins)


23 июня компания по управлению активами VanEck пригласила свой NFT-бренд Pudgy Penguins принять участие в церемонии открытия торгов на бирже Nasdaq. Полученная в результате этого реклама в сочетании с слухами о возможном создании PENGU ETF способствовала дальнейшему росту стоимости токена.

2.3 USELESS (USELESS COIN)


Запущенный в мае на платформе Bonk.fun, USELESS демонстрирует устойчивый восходящий тренд, что также привлекло новое внимание к Bonk.fun на рынке.

2.4 RICH (GET RICH QUICK)


Идея RICH проста: быстро разбогатеть. Как и Fartcoin и USELESS, он процветает благодаря чисто концептуальному ажиотажу. Быстрый рост цены сделал его сильным претендентом на звание ведущего токена на платформе Moonshot Create.

3. Ротация капитала: Мемкоины становятся основным направлением для ончейн-арбитража


По мере роста рыночного оптимизма капитал ончейн явно смещается в сторону сектора мемкоинов. Особенно в периоды боковой консолидации BTC, большие объемы «быстро входящей и быстро выходящей» ликвидности ищут возможности с высокой волатильностью. По сравнению с такими секторами, как DeFi и NFT, которые уже пережили несколько циклов бума и спада, мемкоины предлагают уникальное сочетание высокой волатильности, низких входных барьеров и эмоционально мотивированных нарративов, привлекая все большее число краткосрочных арбитражных трейдеров и игроков, ориентированных на сообщество.

По состоянию на июль 2025 года количество и уровень активности мем-проектов на блокчейне Solana продолжают расти, причем некоторые проекты демонстрируют еженедельный рост TVL, превышающий 42%. В то же время сети 2 уровня, такие как Base и Blast, также переживают бум мемкоинов. В частности, на Base ежедневный объем торгов мем-проектами резко вырос, превысив объем торгов нескольких основных протоколов DeFi.


Помимо расширения на уровне публичных сетей, централизованные биржи также активно реагируют на бум мемкоинов. Например, MEXC запустила специальный интерфейс Meme+, чтобы привлечь новых пользователей и ускорить формирование замкнутого цикла обнаружения, торговли и вирусного распространения. По сути, такое поведение капитала отражает поиск рынком высокоэластичных активов и возможностей для высокочастотной торговли. На текущем этапе, когда доминирует краткосрочный капитал, мемкоины незаметно вытеснили часть секторов DeFi и NFT, став новым «главным полем битвы» для ончейн-трейдеров и арбитражеров.

4. Обновление механизма нарратива: От шуток про мемы к созданию собственной цифровой интеллектуальной собственности


4.1 Три этапа эволюции нарратива мемкоинов


Наиболее заметным изменением в текущем буме мемкоинов является всестороннее обновление их нарративной структуры:

Этап
Структура контента
Участие пользователей
Соответствующая ценность
Мем начального этапа (например, DOGE)
Одно изображение, социальные эмодзи
Пассивное следование
Развлекательная ценность
Мем среднего этапа (например, SHIB)
Персонаж, спекуляции с токеном
Инвестиции и спекуляции
Рыночная ценность
Мем 2025 года (например, DOG)
Мироустройство, интерактивные продукты
Ко-творчество с ИИ, минтинг мемов
Культурный актив

Это обновление нарратива сигнализирует о фундаментальном сдвиге: мемкоины больше не являются просто спекулятивными активами, они становятся контент-платформами с потенциалом интеллектуальной собственности. Они представляют собой форму коллективного консенсуса, отражение производства контента, ориентированного на сообщество, и новый способ монетизации культуры в Web3.

4.2 Ключевые особенности новой нарративной модели


Сильная динамика, основанная на сообществе: Разработчики часто остаются анонимными или делегируют принятие решений голосованию сообщества, а динамика проекта определяется коллективным консенсусом.

Богатая механика ончейн: Такие функции, как стимулы за стейкинг, интеграция с NFT и элементы геймификации, усиливают вовлеченность пользователей и повышают их удержание.

Кроссплатформенная синхронизация нарратива: Проекты активно генерируют ажиотаж на таких платформах, как X (ранее Twitter), Discord и Telegram, чтобы вызвать участие, продиктованное страхом упустить выгоду (FOMO).

Эта новая модель, основанная на нарративе, эмоциях и вирусности, позиционирует мемкоины как нативные механизмы распространения Web3, а не как традиционные спекулятивные монеты. В будущем основная конкурентоспособность проекта будет зависеть от его способности создавать убедительные нарративы, организовывать сообщества и эффективно генерировать трафик.

5. Заключение: Сохранять рациональность в условиях ажиотажа


Рост мемкоинов отражает не только восстание криптовалют против централизованной власти, но и глубокую конвергенцию технологий, культуры и финансов. Он подчеркивает сильный рыночный спрос на активы, которые предлагают простые нарративы, низкие барьеры для входа и высокий вирусный потенциал. Поскольку BTC продолжает свой восходящий рост, а основные токены сталкиваются с краткосрочными ограничениями роста, мемкоины предлагают высокорисковую альтернативу с высокой доходностью для авантюрных инвесторов.

Ажиотаж вокруг мемкоинов стоит не только того, чтобы в нем участвовать, но и чтобы его понять. Для тех, кто готов сделать ставку, сейчас может быть оптимальное время для входа в новую крупную нарративную волну. Как ключевой игрок на рынке криптовалют, MEXC стала крупным центром торговли мемкоинами благодаря своей эффективной торговой инфраструктуре и быстрому механизму листинга. Благодаря быстрому реагированию на рыночные тенденции и стремлению предлагать разнообразные торговые возможности, MEXC привлекла большое внимание как розничных, так и институциональных участников. В частности, в сфере мемкоинов скорость листинга MEXC и специализированная поддержка в рамках инициативы «Meme+» сделали ее центром притяжения для инвесторов. В перспективе MEXC продолжит придерживаться своих ключевых ценностей – эффективности и доступности, предлагая более широкий и качественный торговый опыт и предоставляя пользователям возможность воспользоваться следующей волной инноваций в криптовалютной сфере.

Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим сопутствующим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справки и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные решения и их результаты являются исключительной ответственностью пользователя.



