От окраинной культуры к сердцу крипто-нарративов: Мемкоины снова набирают обороты

В начале июля 2025 года, когда цены на Bitcoin (BTC) восстановились, криптовалютный рынок вступил в очередной период повышенного интереса со стороны инвесторов. В центре этого ралли, движимого капиталом, мемкоины растут с замечательной скоростью, привлекая внимание как розничных инвесторов, так и институционального капитала. От токенов с тематикой животных на блокчейне Solana до «культурных символов» на базе ИИ, мемкоины быстро эволюционируют, меняя логику нарратива криптовалютного рынка и подчеркивая глубокую интеграцию технологий, культуры и финансов.









Согласно данным по ключевым словам от Ahrefs.com , глобальный поисковый интерес к терминам, связанным с мемкоинами, восстановился одновременно с недавним восстановлением цен на BTC. Тенденции трафика показывают, что ключевые слова, связанные с мемкоинами, тесно следят за такими основными терминами, как «Bitcoin», указывая на то, что мемкоины становятся ключевым дополнением к ценовому движению BTC и основным полем битвы за внимание рынка.





Кроме того, в первой половине 2025 года количество вновь выпущенных мемкоинов продолжало расти. Среди них Solana стала «инкубатором мемкоинов», выпуская 15 000 – 20 000 новых токенов в день. Низкие комиссии за транзакции и сверхбыстрое время подтверждения позволили реализовать весь цикл «запуск токена – ажиотаж – обналичивание» за считанные минуты. Одним из примеров является токен POPCAT на тематику животных, который, воспользовавшись вирусной популярностью «игра с кликами по коту», за 72 часа взлетел до рыночной капитализации в 1,2 миллиарда долларов.









Эти данные свидетельствуют о том, что мемкоины становятся первым выбором для нового капитала, поступающего на рынок. Особенно в периоды, когда BTC торгуется в боковом тренде на высоких уровнях, уже началась ротация в сторону альткойнов.









По мере того как настроения на рынке демонстрируют признаки восстановления, мемкоины начали опережать общий рынок, что не наблюдалось в течение некоторого времени. Продолжающееся ралли USELESS помогло возродить интерес к сектору мемкоинов, в то время как более старые мемкоины в сети Ethereum демонстрируют коллективный отскок. Это может сигнализировать о начале краткосрочного ралли мемкоинов. Ниже мы собрали список мемкоинов, которые недавно показали положительную динамику цен, чтобы помочь вам отслеживать актуальные горячие точки рынка.









Fartcoin соответствует всем стереотипным характеристикам мемкоина: нелепое название, нулевая полезность и рост, обусловленный исключительно лингвистической новизной и социальной вирусной популярностью, что достаточно, чтобы оставить традиционных инвесторов с Уолл-стрит безмолвными. Как один из прорывных мемкоинов прошлого года, Fartcoin был одним из первых, кто восстановился в текущем рыночном цикле.









23 июня компания по управлению активами VanEck пригласила свой NFT-бренд Pudgy Penguins принять участие в церемонии открытия торгов на бирже Nasdaq. Полученная в результате этого реклама в сочетании с слухами о возможном создании PENGU ETF способствовала дальнейшему росту стоимости токена.









Запущенный в мае на платформе Bonk.fun, USELESS демонстрирует устойчивый восходящий тренд, что также привлекло новое внимание к Bonk.fun на рынке.









Идея RICH проста: быстро разбогатеть. Как и Fartcoin и USELESS, он процветает благодаря чисто концептуальному ажиотажу. Быстрый рост цены сделал его сильным претендентом на звание ведущего токена на платформе Moonshot Create.









По мере роста рыночного оптимизма капитал ончейн явно смещается в сторону сектора мемкоинов. Особенно в периоды боковой консолидации BTC, большие объемы «быстро входящей и быстро выходящей» ликвидности ищут возможности с высокой волатильностью. По сравнению с такими секторами, как DeFi и NFT, которые уже пережили несколько циклов бума и спада, мемкоины предлагают уникальное сочетание высокой волатильности, низких входных барьеров и эмоционально мотивированных нарративов, привлекая все большее число краткосрочных арбитражных трейдеров и игроков, ориентированных на сообщество.





По состоянию на июль 2025 года количество и уровень активности мем-проектов на блокчейне Solana продолжают расти, причем некоторые проекты демонстрируют еженедельный рост TVL, превышающий 42%. В то же время сети 2 уровня, такие как Base и Blast, также переживают бум мемкоинов. В частности, на Base ежедневный объем торгов мем-проектами резко вырос, превысив объем торгов нескольких основных протоколов DeFi.









Помимо расширения на уровне публичных сетей, централизованные биржи также активно реагируют на бум мемкоинов. Например, MEXC запустила специальный интерфейс Meme+ , чтобы привлечь новых пользователей и ускорить формирование замкнутого цикла обнаружения, торговли и вирусного распространения. По сути, такое поведение капитала отражает поиск рынком высокоэластичных активов и возможностей для высокочастотной торговли. На текущем этапе, когда доминирует краткосрочный капитал, мемкоины незаметно вытеснили часть секторов DeFi и NFT, став новым «главным полем битвы» для ончейн-трейдеров и арбитражеров.

















Наиболее заметным изменением в текущем буме мемкоинов является всестороннее обновление их нарративной структуры:





Этап Структура контента Участие пользователей Соответствующая ценность Мем начального этапа (например, DOGE) Одно изображение, социальные эмодзи Пассивное следование Развлекательная ценность Мем среднего этапа (например, SHIB) Персонаж, спекуляции с токеном Инвестиции и спекуляции Рыночная ценность Мем 2025 года (например, DOG) Мироустройство, интерактивные продукты Ко-творчество с ИИ, минтинг мемов Культурный актив





Это обновление нарратива сигнализирует о фундаментальном сдвиге: мемкоины больше не являются просто спекулятивными активами, они становятся контент-платформами с потенциалом интеллектуальной собственности. Они представляют собой форму коллективного консенсуса, отражение производства контента, ориентированного на сообщество, и новый способ монетизации культуры в Web3.









Сильная динамика, основанная на сообществе: Разработчики часто остаются анонимными или делегируют принятие решений голосованию сообщества, а динамика проекта определяется коллективным консенсусом.





Богатая механика ончейн: Такие функции, как стимулы за стейкинг, интеграция с NFT и элементы геймификации, усиливают вовлеченность пользователей и повышают их удержание.





Кроссплатформенная синхронизация нарратива: Проекты активно генерируют ажиотаж на таких платформах, как X (ранее Twitter), : Проекты активно генерируют ажиотаж на таких платформах, как X (ранее Twitter), Discord Telegram , чтобы вызвать участие, продиктованное страхом упустить выгоду (FOMO).





Эта новая модель, основанная на нарративе, эмоциях и вирусности, позиционирует мемкоины как нативные механизмы распространения Web3, а не как традиционные спекулятивные монеты. В будущем основная конкурентоспособность проекта будет зависеть от его способности создавать убедительные нарративы, организовывать сообщества и эффективно генерировать трафик.









Рост мемкоинов отражает не только восстание криптовалют против централизованной власти, но и глубокую конвергенцию технологий, культуры и финансов. Он подчеркивает сильный рыночный спрос на активы, которые предлагают простые нарративы, низкие барьеры для входа и высокий вирусный потенциал. Поскольку BTC продолжает свой восходящий рост, а основные токены сталкиваются с краткосрочными ограничениями роста, мемкоины предлагают высокорисковую альтернативу с высокой доходностью для авантюрных инвесторов.





Ажиотаж вокруг мемкоинов стоит не только того, чтобы в нем участвовать, но и чтобы его понять. Для тех, кто готов сделать ставку, сейчас может быть оптимальное время для входа в новую крупную нарративную волну. Как ключевой игрок на рынке криптовалют, MEXC стала крупным центром торговли мемкоинами благодаря своей эффективной торговой инфраструктуре и быстрому механизму листинга. Благодаря быстрому реагированию на рыночные тенденции и стремлению предлагать разнообразные торговые возможности, MEXC привлекла большое внимание как розничных, так и институциональных участников. В частности, в сфере мемкоинов скорость листинга MEXC и специализированная поддержка в рамках инициативы « Meme+ » сделали ее центром притяжения для инвесторов. В перспективе MEXC продолжит придерживаться своих ключевых ценностей – эффективности и доступности, предлагая более широкий и качественный торговый опыт и предоставляя пользователям возможность воспользоваться следующей волной инноваций в криптовалютной сфере.





Отказ от ответственности: Данный материал не является советом по инвестициям, налогам, юридическим вопросам, финансам, бухгалтерскому учету, консалтингу или любым другим сопутствующим услугам, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для справки и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные решения и их результаты являются исключительной ответственностью пользователя.











