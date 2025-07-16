DeSci: Возобновление ончейн энтузиазма и новая эра интеграции блокчейна и биотехнологий

От зоопарков до художников и искусственного интеллекта – хайп наконец-то добрался до DeSci.





В последнее время сфера DeSci вновь оказалась в центре внимания: ее популярность стремительно растет благодаря интересу Binance Labs к BIO Protocol. После этой новости токены в секторе DeSci, такие как VITA, GROW и RSC, продемонстрировали значительный рост, сохранив высокие показатели даже во время недавнего отката рынка. Ранее спокойное мероприятие BIO Genesis быстро стало горячим товаром, споты были раскуплены в кратчайшие сроки. Даже экспериментальная платформа с ранним pump, запущенная командой BIO, похоже, возродилась.









В данный момент поле DeSci кажется магнитом, притягивающим приток капитала из криптовалютного мира.









DeSci, сокращение от Decentralized Science, нацелена на создание общественной инфраструктуры с использованием стека Web3 для финансирования, создания, проверки, сертификации и хранения научно-исследовательских проектов справедливым и прозрачным способом.





Цель DeSci – использовать преимущества технологии блокчейн для решения многочисленных проблем традиционных научных исследований, таких как трудности с привлечением средств, отсутствие обмена данными и низкая прозрачность исследований, тем самым ускоряя научные открытия и технологические инновации. Как применение децентрализованной технологии к научным методам, DeSci обладает потенциалом для коренного изменения функционирования традиционной науки (TradSci). Она больше не опирается на централизованные институты и посредников, а использует децентрализованные методы для создания и распространения знаний. В настоящее время проекты DeSci направлены в первую очередь на решение проблем финансирования и имеют значительный потенциал в области биотехнологий.









Рост популярности DeSci, особенно что касается мемкоинов, не случаен. В декабре прошлого года DeSci привлек к себе внимание благодаря упоминаниям основателя Binance CZ и созданию ResearchHub основателем Coinbase.





Совсем недавно высказывания основателя Ethereum Виталика Бутерина и инвестиции Binance в BIO Protocol подняли настроение в секторе DeSci ончейн до новых высот, вызвав появление целого ряда трендовых проектов. Внимание и инвестиции со стороны этих выдающихся личностей, несомненно, привнесли в сферу DeSci больше энергии и уверенности.









Шумиха, вызванная эффектом знаменитости, не только повысила популярность концепции DeSci, но и ускорила реализацию и развитие связанных с ней проектов. Благодаря постоянному вниманию со стороны таких лидеров индустрии, как Виталик и CZ, все больше инвесторов и разработчиков стекаются в сектор DeSci, чтобы изучить, как объединить децентрализацию и прозрачность научных исследований с преимуществами технологии блокчейн, стремясь изменить экосистему научных исследований.





На этом фоне быстро появляются проекты DeSci, одни из которых направлены на обмен и верификацию научных данных, другие – на создание более справедливых и открытых механизмов научного финансирования, а третьи пытаются использовать технологию блокчейн для защиты оригинальности и интеллектуальной собственности результатов исследований. Согласно классификации трека DeSci, проведенной Messari Research, к основным категориям относятся: финансирование, исследования, данные, рецензирование, публикации, инфраструктура и услуги, искусство, открытые научные экосистемы и сообщества. Примечательно, что 50% проектов DeSci были созданы в течение последнего года. Из диаграммы видно, что DAO являются наиболее развитыми в экосистеме DeSci, в то время как другие концепции, например, связанные с NFT, находятся на относительно ранних стадиях.









Между тем, по мере того как энтузиазм к области DeSci продолжает расти, расширяется и спектр инвестиционных возможностей на рынке.









SCIHUB – это библиотека научных работ с открытым исходным кодом, основанная на концепции научных пожертвований. Она была основана нейробиологом Александрой Элбакян в 2011 году с целью предоставления бесплатного доступа к научным статьям для всех желающих. Однако она вызвала опасения по поводу нарушения авторских прав. Основатель WTF Academy приобрел 22% от общего объема токенов SCIHUB, позже переведя 20% на кошелек Александры Элбакян в знак поддержки Scihub.









