DeSci: Возобновление ончейн энтузиазма и новая эра интеграции блокчейна и биотехнологий

16 июля 2025 г.MEXC
От зоопарков до художников и искусственного интеллекта – хайп наконец-то добрался до DeSci.

В последнее время сфера DeSci вновь оказалась в центре внимания: ее популярность стремительно растет благодаря интересу Binance Labs к BIO Protocol. После этой новости токены в секторе DeSci, такие как VITA, GROW и RSC, продемонстрировали значительный рост, сохранив высокие показатели даже во время недавнего отката рынка. Ранее спокойное мероприятие BIO Genesis быстро стало горячим товаром, споты были раскуплены в кратчайшие сроки. Даже экспериментальная платформа с ранним pump, запущенная командой BIO, похоже, возродилась.


В данный момент поле DeSci кажется магнитом, притягивающим приток капитала из криптовалютного мира.

Что такое DeSci?


DeSci, сокращение от Decentralized Science, нацелена на создание общественной инфраструктуры с использованием стека Web3 для финансирования, создания, проверки, сертификации и хранения научно-исследовательских проектов справедливым и прозрачным способом.

Цель DeSci – использовать преимущества технологии блокчейн для решения многочисленных проблем традиционных научных исследований, таких как трудности с привлечением средств, отсутствие обмена данными и низкая прозрачность исследований, тем самым ускоряя научные открытия и технологические инновации. Как применение децентрализованной технологии к научным методам, DeSci обладает потенциалом для коренного изменения функционирования традиционной науки (TradSci). Она больше не опирается на централизованные институты и посредников, а использует децентрализованные методы для создания и распространения знаний. В настоящее время проекты DeSci направлены в первую очередь на решение проблем финансирования и имеют значительный потенциал в области биотехнологий.

Фокус Виталика и CZ и эффект знаменитости


Рост популярности DeSci, особенно что касается мемкоинов, не случаен. В декабре прошлого года DeSci привлек к себе внимание благодаря упоминаниям основателя Binance CZ и созданию ResearchHub основателем Coinbase.

Совсем недавно высказывания основателя Ethereum Виталика Бутерина и инвестиции Binance в BIO Protocol подняли настроение в секторе DeSci ончейн до новых высот, вызвав появление целого ряда трендовых проектов. Внимание и инвестиции со стороны этих выдающихся личностей, несомненно, привнесли в сферу DeSci больше энергии и уверенности.


Шумиха, вызванная эффектом знаменитости, не только повысила популярность концепции DeSci, но и ускорила реализацию и развитие связанных с ней проектов. Благодаря постоянному вниманию со стороны таких лидеров индустрии, как Виталик и CZ, все больше инвесторов и разработчиков стекаются в сектор DeSci, чтобы изучить, как объединить децентрализацию и прозрачность научных исследований с преимуществами технологии блокчейн, стремясь изменить экосистему научных исследований.

На этом фоне быстро появляются проекты DeSci, одни из которых направлены на обмен и верификацию научных данных, другие – на создание более справедливых и открытых механизмов научного финансирования, а третьи пытаются использовать технологию блокчейн для защиты оригинальности и интеллектуальной собственности результатов исследований. Согласно классификации трека DeSci, проведенной Messari Research, к основным категориям относятся: финансирование, исследования, данные, рецензирование, публикации, инфраструктура и услуги, искусство, открытые научные экосистемы и сообщества. Примечательно, что 50% проектов DeSci были созданы в течение последнего года. Из диаграммы видно, что DAO являются наиболее развитыми в экосистеме DeSci, в то время как другие концепции, например, связанные с NFT, находятся на относительно ранних стадиях.


Между тем, по мере того как энтузиазм к области DeSci продолжает расти, расширяется и спектр инвестиционных возможностей на рынке.

Обзор представительных проектов DeSci


Рифампицин (rifampicin) – антибиотик широкого спектра действия, подавляющий синтез РНК бактерий. Он обладает значительным бактерицидным действием и используется для лечения таких заболеваний, как туберкулез, проказа, трахома и болезнь легионеров.

Уролитин А (urosteatin A) – органическое соединение с молекулярной формулой C(13)H(8)O(4), принадлежащее к классу соединений уролитин. Является продуктом метаболизма эллагитаннинов (ellagitannins).

SCIHUB – это библиотека научных работ с открытым исходным кодом, основанная на концепции научных пожертвований. Она была основана нейробиологом Александрой Элбакян в 2011 году с целью предоставления бесплатного доступа к научным статьям для всех желающих. Однако она вызвала опасения по поводу нарушения авторских прав. Основатель WTF Academy приобрел 22% от общего объема токенов SCIHUB, позже переведя 20% на кошелек Александры Элбакян в знак поддержки Scihub.

Как принять участие в DeSci на MEXC?


При изучении вопроса о том, как участвовать в развивающейся сфере DeSci, очень важно выбрать надежную и качественную торговую платформу. MEXC выделяется среди множества платформ своими отличными услугами и конкурентоспособными комиссиями, что делает ее идеальным выбором для покупки токенов, связанных с DeSci, таких как RIF и URO. Независимо от того, являетесь ли вы спекулятивным трейдером, заинтересованным в торговле фьючерсами, или консервативным инвестором, предпочитающим спот, MEXC предлагает широкий спектр торговых опций и ценный опыт.

Ниже приведено пошаговое руководство по участию в проектах DeSci на MEXC на примере покупки RIFSOL в приложении (обратите внимание, что платформа использует название RIFSOL, чтобы отличить его от других токенов с похожими названиями).

  • Шаг 1: Войдите в приложение MEXC и нажмите [Торговля].
  • Шаг 2: Нажмите [Спот], выберите [RIFSOL/USDT] в Зоне оценки или выполните прямой поиск «RIFSOL/USDT».
  • Шаг 3: Нажмите [Купить RIFSOL].


Если у вас есть опыт использования кредитного плеча при торговле фьючерсами для получения прибыли, то бессрочные фьючерсы RIFSOL/USDT, несомненно, является достойным вариантом для рассмотрения.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


