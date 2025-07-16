Мошенничество с криптовалютными аккаунтами





Под мошенничеством с криптовалютными аккаунтами подразумевается использование преступниками различных методов для получения регистрационной информации или приватных ключей пользователей, что позволяет им получить доступ к криптоактивам пользователей и украсть их.









Фишинговые веб-сайты: Мошенники создают поддельные веб-сайты или приложения, внешне похожие на законные торговые платформы. Пользователи неосознанно вводят свои данные для входа в систему или приватные ключи, которые затем похищаются.





Выдача себя за Службу поддержки клиентов: Мошенники выдают себя за официальных представителей Службы поддержки или сотрудников по телефону, электронной почте или в социальных сетях, чтобы обманом заставить пользователей предоставить конфиденциальную информацию.





Социальная инженерия: Мошенники используют психологические манипуляции, чтобы обманом заставить пользователей предоставить доступ к аккаунту.





Вредоносное ПО: С помощью вирусов или троянов мошенники заражают устройства пользователей, чтобы украсть информацию о криптокошельке и записывать нажатия клавиш для получения учетных данных.









Используйте официальные каналы: При входе на При входе на официальный веб-сайт убедитесь, что URL-адрес указан правильно.





Усильте управление паролями: Используйте сложные и уникальные пароли. Избегайте использования одного и того же пароля на нескольких платформах и регулярно меняйте пароль, чтобы убедиться, что он не был взломан.





Включите двухфакторную аутентификацию (2FA): Добавьте дополнительный уровень безопасности, используя коды верификации, генерируемые через SMS, электронную почту или Google Authenticator. : Добавьте дополнительный уровень безопасности, используя коды верификации, генерируемые через SMS, электронную почту или Google Authenticator.





Будьте осторожны с подозрительной информацией: Не доверяйте сообщениям и запросам из неизвестных источников, не переходите по незнакомым ссылкам или вложениям и Не доверяйте сообщениям и запросам из неизвестных источников, не переходите по незнакомым ссылкам или вложениям и проверяйте подлинность отправителя





Обновляйте программное обеспечение: Убедитесь, что на ваших устройствах и в приложениях всегда установлены последние версии.





Регулярно отслеживайте активность аккаунта: Обнаруживайте любые необычные транзакции или попытки входа в систему в режиме реального времени.





Используйте аппаратный кошелек: Храните большую часть своих средств в аппаратном кошельке, чтобы снизить риск кражи.





Образование и информированность: Узнайте о распространенных способах мошенничества и будьте бдительны.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.