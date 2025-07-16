



Пошаговое руководство: Как сделать депозит TON на MEXC





Ниже приведено руководство по депозиту TON на ваш аккаунт в MEXC.









Шаг 1: На панели навигации нажмите [Кошелек] - [Депозит].









Шаг 2: Щелкните на поле "Выберите криптовалюту" и выберите TON, затем щелкните на поле "Сеть", чтобы выбрать сеть. Затем нажмите кнопку [Нажмите, чтобы сгенерировать адрес].









Шаг 3: Скопируйте адрес депозита TON и вставьте его в поле адреса в кошельке, с которого вы хотите перевести TON. Также можно отсканировать QR-код адреса депозита и использовать его в качестве адреса назначения для получения депозита.













Шаг 1: Войдите в приложение MEXC и нажмите на пункт [Кошелек], расположенный в правом нижнем углу страницы.









Шаг 2: На странице Кошелек нажмите [Депозит] и найдите в строке поиска "TON".









Шаг 3: Вы перейдете на страницу, где будет указан адрес депозита TON и QR-код. Вы можете отсканировать QR-код или скопировать адрес депозита для внесения средств.



