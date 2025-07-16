Веб-сайт Пошаговое руководство: Как сделать депозит TON на MEXC Ниже приведено руководство по депозиту TON на ваш аккаунт в MEXC. Депозит через веб-сайт (Платформа торговли криптовалютами | Покупка BiВеб-сайт Пошаговое руководство: Как сделать депозит TON на MEXC Ниже приведено руководство по депозиту TON на ваш аккаунт в MEXC. Депозит через веб-сайт (Платформа торговли криптовалютами | Покупка Bi
Обучение/Руководства для начинающих/Руководство пользователя/Как сделать...TON на MEXC

Как сделать депозит TON на MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
Тон
TON$2.219-18.05%
DeFi
DEFI$0.001417-15.70%
BRC20.COM
COM$0.009799-12.49%


Веб-сайт


Пошаговое руководство: Как сделать депозит TON на MEXC


Ниже приведено руководство по депозиту TON на ваш аккаунт в MEXC.


Депозит через веб-сайт (Платформа торговли криптовалютами | Покупка Bitcoin, Ethereum, Альткоины, DeFi, Kickstarter | MEXC):


Шаг 1:На панели навигации нажмите [Кошелек] - [Депозит].


Шаг 2:Щелкните на поле "Выберите криптовалюту" и выберите TON, затем щелкните на поле "Сеть", чтобы выбрать сеть. Затем нажмите кнопку [Нажмите, чтобы сгенерировать адрес].



Шаг 3:Скопируйте адрес депозита TON и вставьте его в поле адреса в кошельке, с которого вы хотите перевести TON. Также можно отсканировать QR-код адреса депозита и использовать его в качестве адреса назначения для получения депозита.


Приложение


Ниже приведено руководство по депозиту TON на ваш аккаунт в MEXC.


Пошаговое руководство: Как сделать депозит TON на MEXC


Депозит через веб-сайт (https://www.mexc.com/ru-RU):


Шаг 1:Войдите в приложение MEXC и нажмите на пункт [Кошелек], расположенный в правом нижнем углу страницы.


Шаг 2: На странице Кошелек нажмите [Депозит] и найдите в строке поиска "TON".


Шаг 3: Вы перейдете на страницу, где будет указан адрес депозита TON и QR-код. Вы можете отсканировать QR-код или скопировать адрес депозита для внесения средств.



Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов