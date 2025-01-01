Соглашение о предоставлении услуг MEXC DEX+

Введение A) Настоящее Пользовательское соглашение DEX («Соглашение») представляет собой договор между вами («вы», «ваш» или «Пользователь») и MEXC Global («мы», «наш», «нас» или «MEXC»). В нем изложены положения и условия, регулирующие использование вами продуков DEX MEXC (в дальнейшем «DEX») и связанных торговых услуг через mexc.com или любой из наших связанных веб-сайтов, интерфейсов прикладных программ (API) или мобильных приложений (совокупно именуемых «Платформа»). B) Положения и условия настоящего Соглашения являются дополнением к Пользовательскому соглашению, Политике конфиденциальности, Уведомлению о рисках или любому другому соглашению или публикации, касающимся продуктов MEXC DEX или связанных торговых услуг, которые могут быть опубликованы MEXC время от времени (совместно именуемые «Юридические документы»). В случае, если условия настоящего Соглашения отличаются от условий Юридических документов, условия настоящего Соглашения имеют преимущественную силу. Прежде чем использовать наши продукты DEX и связанные услуги, вы должны внимательно ознакомиться с настоящим Соглашением и Юридическими документами. C) Используя продукты MEXC DEX и связанные с ними торговые услуги (далее «Сервис» или «Сервисы»), вы считаете, что прочитали, согласились и полностью поняли условия данного Соглашения и условия, изложенные в Юридических документах (включая любые изменения, которые могут быть опубликованы нами время от времени). Если вы не согласны с какими-либо условиями, изложенными в этом Соглашении или Юридических документах, вам настоятельно рекомендуется прекратить использование Сервисов немедленно. Продолжая использовать Сервисы, вы считаете, что безусловно согласились с условиями и положениями, изложенными в данном Соглашении и Юридических документах в полном объеме. D) Обратите внимание, что определенные пользователи, проживающие в некоторых юрисдикциях, могут не иметь доступа к Сервису, включая Северную Корею, Кубу, Судан, Сирию, Иран, материковый Китай, Сингапур, США, Великобританию, Гонконг, регионы Украины, контролируемые Россией (включая в настоящее время Крым, Донецк и Луганск), Севастополь и Канаду (в совокупности именуемые «Запрещенные страны»). Этот список не является исчерпывающим и может быть изменен односторонне компанией MEXC без предварительного уведомления.

Продукты и услуги MEXC DEX+ A) Сервисы представляют собой агрегаторы, которые позволяют вам обменивать определенные цифровые активы через различные блокчейн-сети («Блокчейны третьих сторон»). При выполнении Сервисов MEXC служит платформой для отображения информации и агентом, размещающим ордер на покупку или продажу («Ордер») по вашему соответствующему запросу. Однако MEXC не гарантирует выполнение указанных ордеров и не гарантирует, что такие ордера будут размещены вовремя. B) Цифровые кошельки могут иметь различные децентрализованные характеристики блокчейн-технологий. Эти децентрализованные сервисы отличаются от финансовых учреждений банковского типа. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что MEXC не несет ответственности за хранение вашего Приватного Ключа и Сид-фразы. Ваш Приватный Ключ и Мнемоническая Фраза были переданы должным образом авторизованному стороннему поставщику услуг. Вы также соглашаетесь и понимаете, что являетесь единственным ответственным за сохранность конфиденциальности и безопасности вашего аккаунта на MEXC и пароля, и несете ответственность за все действия, осуществляемые в вашем аккаунте на MEXC (включая, но не ограничиваясь, раскрытием информации, публикацией информации, онлайн-кликами для согласия или подачей различных соглашений, онлайн-обновлением соглашений или покупкой услуг и т. д.). Вы полностью несете ответственность за все действия и заявления, сделанные с использованием вашего аккаунта и паролей. C) Вы можете привязать свой личный цифровой кошелек для использования услуг MEXC DEX+. В этом случае приватный ключ и мнемоническая фраза создаются и хранятся исключительно под вашу ответственность. Ни MEXC, ни авторизованные сторонние поставщики услуг не имеют доступа к вашему кошельку. Вы несете полную ответственность за все операции с вашим кошельком, независимо от вашего одобрения или разрешения. Вы принимаете на себя полную ответственность за любые последствия, вытекающие из этого. D) Цифровые активы, которые появляются в избранных списках на наших Сервисах, определяются различными факторами, включая, но не ограничиваясь, их рейтингом на признанных в индустрии платформах для анализа данных о цифровых активах, таких как coingecko.com, их производительностью на Сервисах и нашей политикой в отношении избранных списков. Вы понимаете и принимаете, что мы не одобряем и не продвигаем какие-либо цифровые активы через эти избранные списки. Мы имеем право добавлять, изменять, обновлять или удалять любые цифровые активы из избранных списков или Сервисов по нашему усмотрению. E) Вы соглашаетесь использовать Сервисы только для законных целей и не использовать их как средство для нарушения Применимых Законов. Вы также соглашаетесь соблюдать настоящее Соглашение, Условия предоставления услуг, все правила, условия и любые другие уведомления или соответствующие соглашения, публикуемые и обновляемые MEXC время от времени, включая объявления, процедурные инструкции, раскрытие рисков и другие правила и условия. F) Вы соглашаетесь и принимаете, что Сервис является ранней версией продукта и еще не прошел полную аудиторскую проверку. Мы не несем ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть, и не обязаны компенсировать или возмещать вам потерянные цифровые активы в связи с использованием таких прототипов продуктов или услуг.

Комиссии и платежи A) В процессе доступа и использования Услуг вы можете понести различные комиссии за газ. Комиссия за газ, генерируемая на любых сторонних блокчейнах в рамках Услуг, будет возложена на вас. B) Протокольные комиссии третьих лиц. Во время вашего доступа и использования Услуг, включая передачу Цифровых активов, но не ограничиваясь этим, могут возникать и другие протокольные комиссии третьих лиц. Вы несете полную ответственность за все возможные протокольные комиссии третьих лиц. C) Сервисные комиссии. Обратите внимание, что в настоящее время MEXC не взимает никаких комиссий ("Сервисные комиссии"), но мы оставляем за собой право взимать с вас Сервисные комиссии в будущем. Мы можем взимать с вас определенные комиссии за предоставление вам Услуг. Сервисные комиссии могут составлять процент от суммы вашей транзакции через Услуги. Мы будем удерживать соответствующие сервисные комиссии из суммы вашей транзакции в качестве оплаты за использование вами Услуг. График тарифов любых сервисных комиссий будет периодически публиковаться на нашей платформе, и мы оставляем за собой право обновлять такой график тарифов, если таковой имеется, по своему усмотрению.

Отказ от ответственности A) Услуги позволяют торговать крайне сложными и волатильными финансовыми инструментами, и торговля ими может подвергать вас ряду рисков, включая, помимо прочего, риски кибербезопасности и риск убытков, и мы предлагаем вам осознать связанные с этим риски. Используя Услуги, вы считаетесь осознавшими связанные с этим риски. B) Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что когда вы выкупаете или получаете доступ к своим цифровым активам, время, которое фактически требуется вам для получения цифровых активов в ваш цифровой кошелек, может отличаться, и цифровые активы, полученные и отображенные в вашем цифровом кошельке, будут окончательными. MEXC не несет ответственности за какие-либо убытки в результате вышеупомянутого. C) Вы соглашаетесь с тем, что будете нести все убытки, возникшие по вашей собственной вине или ошибке, включая, помимо прочего: несоблюдение инструкций по проведению транзакций, несвоевременное проведение транзакций через наши Услуги, забывание или утечка настроек безопасности учетной записи, взломанные пароли, вторжение или взлом вашего компьютера третьими лицами и/или указание неправильного адреса для передачи или получения Цифровых активов. D) Используя сервис через привязку кошелька, не контролируемого MEXC или его уполномоченными сторонними поставщиками услуг, вы признаете и соглашаетесь с тем, что несете все последствия и обязательства, возникающие в результате любых транзакций, происходящих из них или связанных с ними. Ни MEXC, ни ее уполномоченные сторонние поставщики услуг не несут ответственности за любые убытки, ущерб или несанкционированные транзакции, возникающие в связи с этим. E) Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что при использовании Услуг вы можете получать доступ к сторонним блокчейнам и использовать их. MEXC не несет ответственности за любые убытки, вызванные вашим использованием или доступом к сторонним блокчейнам. MEXC не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате уязвимостей контрактов, хакерских инцидентов, приостановки, прекращения или завершения деятельности, банкротства; аномальной приостановки, или прекращения операций сторонних блокчейнов или других потенциальных рисков. Кроме того, вы соглашаетесь нести любые убытки, которые вы можете понести в результате вышеупомянутых рисков. Если вы понесете какие-либо убытки в результате вышеупомянутых рисков, вы понимаете и соглашаетесь с тем, что любые цифровые активы, которые могут храниться в вашем цифровом кошельке, могут быть безвозвратно утеряны. F) Услуги могут также содержать ссылки или функциональные возможности для доступа или использования веб-сайтов третьих лиц (Веб-сайты третьих лиц) и приложений (Приложения третьих лиц), или иным образом отображать, включать или делать доступным контент, данные, информацию, услуги, приложения или материалы третьих лиц (Материалы третьих лиц). Любые ссылки на веб-сайты третьих лиц в Услугах не означают, что MEXC одобряет любые продукты, услуги, информацию и отказы от ответственности, представленные на них, и MEXC не гарантирует точность содержащейся на них информации. Когда вы переходите по ссылке на сторонний веб-сайт или стороннее приложение или пользуетесь ими, хотя мы можем не предупреждать вас о том, что вы покинули наши Услуги, на вас распространяются положения и условия (включая политику конфиденциальности/уведомления) другого веб-сайта или места назначения. Такие веб-сайты третьих лиц, приложения третьих лиц и материалы третьих лиц не находятся под контролем MEXC и могут быть «открытыми» приложениями, в отношении которых невозможно предъявить претензии. MEXC не несет ответственности за веб-сайты третьих лиц, приложения третьих лиц и материалы третьих лиц. MEXC предоставляет ссылки на веб-сайты третьих лиц и приложения третьих лиц только для удобства и не проверяет, не одобряет, не контролирует, не поддерживает, не гарантирует и не делает никаких заявлений в отношении веб-сайтов третьих лиц или приложений третьих лиц, их продуктов или услуг или связанных с ними Материалов третьих лиц. Вы используете все ссылки на веб-сайтах третьих лиц, приложениях третьих лиц и материалах третьих лиц на свой страх и риск. MEXC не несет ответственности за любые Убытки, вызванные использованием вами продуктов и услуг третьих лиц на Веб-сайтах третьих лиц и в Приложениях третьих лиц. MEXC и каждый Веб-сайт третьих лиц и Приложение третьих лиц являются независимыми юридическими лицами, и настоящее Соглашение не представляет собой какую-либо форму агентских, партнерских или кооперативных отношений между сторонами. MEXC и каждый Сторонний веб-сайт и Стороннее приложение несут ответственность за свои соответствующие претензии, долги и споры, возникающие в связи с исполнением своих соответствующих договоров и соглашений. G) Сбои в работе стороннего блокчейна. Вы понимаете и соглашаетесь, что если MEXC или любой сторонний блокчейн(ы) не может функционировать должным образом или Услуги прерываются из-за следующих условий, и вы не можете использовать Услуги или не можете выполнять команды или осуществлять связанные операции или транзакции, включая, без ограничений, сбой, задержку, прерывание, отсутствие реакции системы, задержку реакции системы или любые другие аномальные и/или неожиданные обстоятельства, MEXC не несет ответственности за любые убытки. Эти обстоятельства включают, но не ограничиваются: Сторонний блокчейн приостанавливает, прекращает и/или завершает свою деятельность, закрывается и/или аномально приостанавливает или прекращает предоставление Услуг;

Приостановка обслуживания в связи с техническим обслуживанием, объявленным MEXC или сторонним блокчейном;

Система не может передать данные;

Форс-мажорные обстоятельства, которые приводят к приостановке работы стороннего блокчейна;

Прерывание или задержка в предоставлении услуг блокчейна третьей стороны, вызванные взломом, компьютерными вирусами, техническими настройками или сбоями, обновлениями веб-сайта, банковскими проблемами, временными закрытиями, вызванными правовыми или государственными постановлениями и т. д.;

Прерывание или задержка в предоставлении услуг блокчейна третьей стороны, вызванные тем, что компьютерная система повреждена, неисправна или временно не в состоянии нормально функционировать;

Убытки, возникающие в результате технических проблем, которые не могут быть предсказаны или решены с помощью существующих в индустрии технологий;

Убытки, которые вы или третьи лица понесли по вине или задержке третьей стороны;

Убытки, которые несете вы или третьи лица в результате изменений в законах, нормативных актах и/или правительственных постановлениях;

Убытки, понесенные вами или третьими лицами в результате форс-мажорных обстоятельств, вызванных непредвиденными, неизбежными и/или неразрешимыми объективными обстоятельствами. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что вышеуказанные причины могут привести к аномальным сделкам, колебаниям цен, колебаниям рынка, перебоям в работе рынка и другим возможным аномальным обстоятельствам. Вы также осознаете, что приведенное здесь описание рисков не является и не может быть всеохватным или исчерпывающим. MEXC может отказать в выполнении ваших команд, исходя из фактических обстоятельств. Кроме того, вы понимаете и соглашаетесь с тем, что MEXC не несет ответственности за любые убытки, возникающие в результате или связанные с любыми из вышеупомянутых обстоятельств. Специальное напоминание: Используя наши Услуги, вы соглашаетесь самостоятельно управлять потенциальными рисками, оценивать стоимость и риски инвестиций в Цифровые активы и нести возможные финансовые риски потери всех своих инвестиций. Вы соглашаетесь учитывать собственное финансовое положение и толерантность к риску перед проведением любой маржинальной торговли, и вы четко осознаете риски инвестиций в Цифровые активы. Вы понимаете, что можете получать прибыль или терпеть убытки при участии в маржинальной торговле Цифровыми активами. Напоминание о рисках в настоящем Соглашении не перечисляет все риски, связанные с маржинальной торговлей Цифровыми активами. Настоящим вам рекомендуется четко понимать это и помнить, что такие инвестиции могут быть сопряжены с высокими рисками, рекомендуется разумное инвестирование.

Без финансовых консультаций A) Вы признаете, что использование вами Услуг на нашей Платформе является исключительно вашим добровольным поведением, основанным на вашем собственном экономическом положении и знании соответствующих рисков, и оба эти фактора никоим образом не связаны с нами и любой третьей стороной. B) Все сделки с вами, которые мы предпримем, будут осуществляться на основе «только исполнения», «без рекомендаций» и «как есть». Вы должны полагаться на свое независимое суждение в отношении своих инвестиций, и вы не имеете права просить нас предоставить вам какие-либо инвестиционные советы, касающиеся любых транзакций. MEXC не дает и не обязана давать вам какие-либо рекомендации по инвестициям.

Ограниченная ответственность A) MEXC не гарантирует эффективность Услуг, и вы несете ответственность за проведение собственной проверки при использовании наших Услуг. Вы признаете и соглашаетесь, что убытки или ответственность, вызванные любыми рисками, связанными с использованием вами Услуг, будете нести только вы, а MEXC не будет нести никакой ответственности за это. Вы признаете, что можете понести убытки при использовании DEX, и соглашаетесь нести любые и все такие убытки единолично. B) Вы признаете и соглашаетесь, что несете ответственность за все обязательства, потери или расходы любого рода или характера, которые могут быть понесены нами в результате невыполнения вами любого из ваших обязательств, а также в связи с тем, что MEXC действует в соответствии с вашими заказами или таким образом, как это разрешено настоящим Соглашением, Пользовательским соглашением и любыми другими правилами или соглашениями, относящимися к использованию наших Услуг, которые мы можем публиковать время от времени. C) Вы соглашаетесь и признаете, что мы не несем ответственности перед вами в отношении любых потерь, затрат или расходов, которые вы понесли в результате любой невозможности осуществления вами транзакции или любой причины, которая находится вне нашего разумного контроля и последствия которой мы не можем предотвратить. D) Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что ответственность MEXC в совокупности не должна превышать сумму комиссии за услуги, полученную MEXC от вас.