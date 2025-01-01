Acord de servicii MEXC DEX+

Introducere A) Prezentul Acord de servicii DEX („Acord”) este un contract între tine („tu”, „al tău” sau „Utilizator”) și MEXC Global („noi”, „nostru”, „nouă” sau „MEXC”). Acesta stabilește termenele și condițiile care reglementează utilizarea produsului DEX al MEXC (denumit în continuare „DEX) și a serviciilor de tranzacționare aferente prin mexc.com sau oricare dintre paginile noastre web asociate, interfețele de programare a aplicațiilor sau aplicațiile mobile (colectiv, „Platforma”). B) Termenele și condițiile din acest Acord sunt suplimentare pentru Acordul de utilizare, Politica de confidențialitate, Divulgarea riscurilor sau orice alt acord sau publicare referitoare la produsele DEX ale MEXC sau serviciile de tranzacționare conexe, care pot fi publicate periodic de MEXC când (colectiv, „ Documente legale”). În cazul în care termenele din prezentul Acord diferă de cele din Documentele legale, termenele din prezentul Acord vor prevala. Înainte de a utiliza produsele noastre DEX și serviciile conexe, trebuie să citește cu atenție prezentul Acord și Documentele legale. C) Prin utilizarea produselor DEX ale MEXC și a serviciilor de tranzacționare aferente („Serviciul” sau „Serviciile”), se consideră că ai citit, ai fost de acord și ai înțeles pe deplin termenele și condițiile acestui Acord și termenele prevăzute în Documentele legale (inclusiv orice revizuiri care pot fi publicate periodic de noi). Dacă nu ești de acord cu niciunul dintre termenele sau condițiile prevăzute în acest Acord sau în Documentele legale, ți se recomandă să încetezi imediat utilizarea Serviciilor. Continuând să utilizezi Serviciile, se consideră că ai fost de acord cu termenele și condițiile stabilite în prezentul Acord și în Documentele legale în întregime, necondiționat. D) Reține că anumiți utilizatori care locuiesc în anumite jurisdicții nu pot accesa Serviciul, printre care se poate număra Coreea de Nord, Cuba, Sudan, Siria, Iran, China continentală, Singapore, Statele Unite, Regatul Unit, Hong Kong, regiunile controlate de Rusia din Ucraina (incluzând în prezent regiunile Crimeea, Donețk și Lugansk), Sevastopol și Canada (denumite împreună „Țări interzise”). Lista de mai sus nu este exhaustivă prin natura sa și poate face obiectul unor modificări unilaterale din partea MEXC fără notificare prealabilă.

Produse și servicii MEXC DEX+ A) Serviciile constau în agregatori care îți permit să modifici anumite active digitale printr-o varietate de rețele de lanțuri de blocuri („Lanțuri de blocuri terțe”). La prestarea Serviciilor, MEXC va servi ca platformă de afișare a informațiilor și ca agent pentru plasarea unui ordin de vânzare sau de cumpărare (un „Ordin”) în urma instrucțiunilor corespunzătoare oferite de tine. Cu toate acestea, MEXC nu garantează finalizarea acestor ordine și nici nu garantează că astfel de ordine vor fi plasate la timp. B) Portofelele digitale pot avea diverse caracteristici descentralizate ale tehnologiei lanțului de blocuri. Aceste servicii descentralizate sunt diferite de instituțiile financiare bancare. Înțelegi și accepți că MEXC nu răspunde pentru stocarea cheii tale private și a expresiei tale de protecție. Cheia ta privată și expresia de protecție au fost încredințate unui furnizor de servicii terțe autorizat în mod corespunzător. De asemenea, ești de acord și înțelegi că este responsabilitatea ta exclusivă să menții confidențialitatea și securitatea contului și parolei tale MEXC și ești responsabil pentru toate activitățile desfășurate în contul tău MEXC (inclusiv, dar fără a se limita la, divulgarea de informații, comunicarea de informații, dând clic online pentru consimțământ sau trimiterea diferitelor acorduri privind regulile, reînnoirea online a acordurilor sau servicii de achiziționare etc.). Îți asumi întreaga responsabilitate pentru toate acțiunile și declarațiile făcute folosind conturile și parolele tale C) Îți poți conecta portofelul digital personal pentru a utiliza serviciile MEXC DEX+. În astfel de cazuri, cheia privată și expresia de protecție sunt create și stocate exclusiv sub responsabilitatea ta. Nici MEXC și nici furnizorii de servicii terțiari autorizați nu au acces la portofelul tău. Îți asumi responsabilitatea exclusivă pentru toate tranzacțiile care implică portofelul tău, indiferent de aprobarea sau autorizarea ta. Îți asumi întreaga răspundere pentru orice consecințe care decurg din aceste acțiuni. D) Activele digitale care apar pe listările prezentate ale Serviciilor noastre sunt determinate de diverși factori, inclusiv, dar fără a se limita la clasamentul acestora pe platformele de analiză a datelor privind Activele digitale recunoscute în industrie, cum ar fi coingecko.com, performanța unui Activ digital pe Servicii și politicile noastre privind listările prezentate. Înțelegi și accepți că nu susținem și nu promovăm niciun Activ digital prin intermediul listărilor prezentate. Avem dreptul să adăugăm, să modificăm, să actualizăm sau să eliminăm orice Active digitale din oricare dintre listările prezentate sau din Servicii, la libera noastră alegere. E) Ești de acord că vei utiliza Serviciile numai în scopuri legitime și că nu vei utiliza Serviciile ca mijloc de nerespectare a Legilor aplicabile. De asemenea, ești de acord să respecți prezentul Acord, Termenele și condițiile, toate regulile, termenele și orice alte notificări sau acorduri relevante publicate și actualizate de MEXC din când în când, inclusiv anunțuri, instrucțiuni procedurale, divulgarea riscurilor și alte reguli și termene. F) Ești de acord și accepți că Serviciul este o versiune timpurie a produsului și nu este încă auditat în întregime. Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere pe care o poți suferi și nici nu suntem obligați să compensăm sau să despăgubim Activele digitale pe care le-ai pierdut în legătură cu utilizarea unor astfel de prototipuri de produse sau servicii.

Comisioane și cheltuieli A) Pe parcursul accesării și utilizării Serviciilor, pot apărea diverse comisioane de combustibil. Comisioanele de combustibil generate pe orice Lanț de bloc terță parte în cadrul Serviciilor vor fi suportate de tine. B) Comisioane de protocol terț. Pot apărea și alte comisioane de protocol terț în timpul accesării și utilizării Serviciilor, inclusiv și fără a se limita la transferul de Active digitale. Răspunzi exclusiv pentru toate comisioanele de protocol terț care pot apărea. C) Comisioane de servicii. Reține că MEXC nu percepe în prezent niciun comision („Comisioane de servicii”), dar ne rezervăm dreptul de a percepe Comisioane de servicii pe viitor. Este posibil să îți percepem anumite Comisioane de servicii pentru furnizarea serviciilor către tine. Comisioanele de servicii pot reprezenta un procent din valoarea tranzacției tale prin intermediul Serviciilor. Vom deduce Comisioanele de servicii aplicabile din valoarea tranzacției tale ca plată pentru utilizarea de către tine a Serviciilor. Orice program de comision de servicii va fi publicat periodic pe platforma noastră, iar noi ne rezervăm dreptul de a actualiza un astfel de program de comisioane, dacă este cazul, la libera noastră alegere.

Declinarea răspunderii privind riscurile A) Serviciile permit tranzacționarea unor instrumente financiare extrem de complicate și volatile, iar tranzacționarea acestora te poate expune la o serie de riscuri, inclusiv și fără a se limita la riscuri de securitate cibernetică și riscul de pierderi, iar noi îți sugerăm să te informezi cu privire la riscurile implicate. Prin utilizarea Serviciilor, se consideră că ai luat cunoștință de riscurile implicate. B) Înțelegi și ești de acord că atunci când răscumperi sau accesezi Activele digitale, timpul efectiv necesar pentru a primi Activele digitale în portofelul digital poate varia, iar Activele digitale primite și afișate în portofelul tău digital vor fi finale. MEXC nu răspunde pentru nicio pierdere ca urmare a celor menționate mai sus. C) Ești de acord că vei suporta toate pierderile rezultate din propria greșeală sau eroare, inclusiv și fără a se limita la: nerespectarea instrucțiunilor de tranzacției, neefectuarea la timp a tranzacțiilor prin intermediul Serviciilor noastre, uitarea sau divulgarea setărilor de securitate ale contului, spargerea parolelor, piratarea computerului de alte persoane și/sau introducerea unei adrese greșite pentru a transfera sau primi Active digitale. D) Prin utilizarea serviciului prin conectarea unui portofel care nu este controlat de MEXC sau de furnizorii săi de servicii terți autorizați, confirmi și ești de acord că vei suporta toate consecințele și responsabilitățile care rezultă din orice tranzacții care provin din sau sunt legate de acestea. Nici MEXC și nici furnizorii săi de servicii terți autorizați nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere, daună sau tranzacție neautorizată care rezultă din aceste acțiuni. E) Înțelegi și ești de acord că, atunci când utilizezi Serviciile, poți accesa și utiliza Lanțuri de bloc terțe. MEXC nu răspunde pentru nicio pierdere cauzată de utilizarea sau accesarea de către tine a lanțurilor de bloc terțe. MEXC nu răspunde pentru nicio Pierdere suferită ca urmare a vulnerabilităților contractuale; incidentelor de atacuri cibernetice; suspendarea, întreruperea sau încetarea activității; faliment; suspendarea anormală; sau încetarea operațiunilor pe lanț de blocuri terțe sau alte riscuri potențiale. În plus, ești de acord să suporți toate pierderile pe care le-ai putea suferi ca urmare a riscurilor menționate mai sus. Dacă suferi pierderi ca urmare a riscurilor menționate mai sus, înțelegi și ești de acord că orice Active digitale care pot fi stocate în portofelul tău digital pot fi pierdute definitiv. F) Serviciul poate conține, de asemenea, linkuri sau funcționalități pentru a accesa sau utiliza pagini web terțe („Pagini web terțe”) și aplicații („Aplicații terțe”) sau pentru a afișa, include sau pune la dispoziție conținut, date, informații, servicii, aplicații sau materiale de la terți („Materiale terțe”). Orice linkuri către pagini web terțe din cadrul Serviciilor nu înseamnă că MEXC aprobă orice produse, servicii, informații și declarații de declinare a responsabilității furnizate prin prezenta, iar MEXC nu garantează acuratețea informațiilor conținute în acestea. Atunci când dai clic pe un link către sau când accesezi și utilizezi o pagină web a unui terț sau o aplicație a unui terț, deși este posibil să nu te avertizăm că ai părăsit Serviciile noastre, te supui termenelor și condițiilor (inclusiv politicilor de confidențialitate/notificărilor) ale unei alte pagini web sau ale unei alte destinații. Astfel de pagini web terțe, aplicații terțe și materiale terțe nu se află sub controlul MEXC și pot fi aplicații „deschise” pentru care nu este posibil niciun recurs. MEXC nu răspunde pentru pagini web terțe, aplicații terțe și materiale terțe. MEXC furnizează linkuri către aceste pagini web terțe și aplicații terțe doar pentru comoditate și nu revizuiește, aprobă, monitorizează, susține, garantează și nu face declarații cu privire la paginile web terțe sau aplicațiile terțe, produsele sau serviciile acestora sau materialele terțe asociate. Utilizezi toate linkurile de pe paginile web terțe, aplicațiile terțe și materialele terțe pe propriul risc. MEXC nu va fi răspunde pentru nicio pierdere cauzată de utilizarea de către tine a unor astfel de produse și servicii terțe pe paginile web terțe și aplicațiile terțe MEXC și fiecare pagină web terță și aplicație terță sunt entități juridice independente, iar prezentul Acord nu constituie o formă de agenție, parteneriat sau relație de cooperare între părți. MEXC și fiecare pagină web terță și aplicație terță vor fi responsabile pentru creanțele, datoriile și litigiile lor respective care rezultă din executarea contractelor și acordurilor lor respective. G) Defecțiuni privind lanțul de blocuri terț. Înțelegi și ești de acord că, în cazul în care MEXC sau orice lanț de bloc terță parte nu poate funcționa în mod corespunzător sau Serviciile sunt întrerupte din cauza următoarelor condiții, iar tu nu poți utiliza Serviciile sau nu poți efectua comenzi sau întreprinde operațiuni ori tranzacții conexe, inclusiv, dar fără limitare, eșec, întârziere, întrerupere, lipsa de răspuns a sistemului, răspunsul întârziat al sistemului sau orice alte circumstanțe anormale și/sau neașteptate, MEXC nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere. Aceste circumstanțe includ și nu sunt limitate la: Lanțurile de blocuri terțe își suspendă, întrerupe și/sau își încetează activitatea, închide și/sau suspendă sau încetează în mod anormal Serviciile;

Suspendarea serviciului din cauza lucrărilor de întreținere anunțate de MEXC sau de lanțul de blocuri terț;

Sistemul nu reușește să transmită date;

Evenimentele de forță majoră care conduce (a suspendarea lanțului de blocuri terț

Întreruperea sau întârzierea serviciului lanțului de bloc terț care rezultă din atacuri cibernetice, viruși informatici, ajustări sau defecțiuni tehnice, actualizări de pagini web, probleme bancare, închideri temporare care rezultă din reglementări legale sau guvernamentale; etc.;

Întreruperea sau întârzierea serviciului lanțului de blocuri terț cauzată de deteriorarea, defectarea sau incapacitatea de funcționare normală a sistemului său informatic;

Pierderi rezultate din probleme tehnice care nu pot fi prevăzute sau rezolvate prin tehnologia existentă în industrie;

Pierderile suferite de tine sau de alte părți terțe care rezultă din vina sau întârzierea părții terțe;

Pierderile suferite de tine sau de alte părți terțe care rezultă din modificări ale legilor, reglementărilor și/sau ordinelor guvernamentale;

Pierderile suferite de tine sau de alte părți terțe care rezultă din evenimente de forță majoră cauzate de circumstanțe obiective imprevizibile, inevitabile și/sau imposibil de rezolvat. Înțelegi și ești de acord că motivele menționate anterior pot duce la tranzacții anormale, fluctuații de preț, fluctuații ale pieței, întreruperi ale pieței și alte posibile circumstanțe anormale. De asemenea, ai luat cunoștință de faptul că declarația de divulgare a riscurilor din prezentul document nu este și nu poate fi cuprinzătoare sau exhaustivă. MEXC poate refuza să execute comenzile tale având în vedere circumstanțele reale. În plus, înțelegi și ești de acord că MEXC nu va răspunde pentru nicio pierdere rezultată din sau legată de oricare dintre circumstanțele menționate anterior. Memento special: Prin utilizarea Serviciilor noastre, se consideră că ai fost de acord să îți gestionezi singur riscurile potențiale ale acestora, să evaluezi valoarea și riscurile investiției în Active digitale și să îți asumi posibilele riscuri financiare de a pierde toate investițiile pe care le-ai făcut. Se consideră că ai fost de acord să iei în considerare propriile condiții financiare, precum și capacitatea de toleranță la risc înainte de a efectua orice tranzacționare în marjă și că recunoști în mod clar riscurile investiției în Activele digitale. Înțelegi că este posibil să obții profituri sau să suporți pierderi atunci când te angajezi în tranzacționarea în marjă a activelor digitale. Mementoul de risc din prezentul Acord nu prezintă toate riscurile implicate în tranzacționarea în marjă a activelor digitale. Prin prezenta, te sfătuim să înțelegi clar acest lucru și să îți reamintim că o astfel de investiție poate implica riscuri ridicate și că este recomandată o investiție prudentă.

Fără sfaturi financiare Recunoști că utilizarea de către tine a Serviciilor noastre pe Platforma noastră este în întregime o conduită voluntară a ta, bazată pe propria ta situație economică și pe cunoștințele tale cu privire la riscurile relevante, ambele neavând legătură cu noi și cu orice terț în niciun fel. B) Toate interacțiunile cu tine, așa cum le-am întreprins noi, vor avea loc pe bază de „doar execuție”, „neconsiliată” și „ca atare”. Trebuie să te bazezi pe judecata ta independentă pentru investiții și nu ai dreptul să ne ceri să îți oferim sfaturi de investiții legate de orice tranzacție. MEXC nu îți oferă și nici nu are obligația de a-ți oferi sfaturi de investiții.

Răspundere limitată A) MEXC nu garantează performanța Serviciului și răspunzi exclusiv pentru deciziile luate atunci când utilizezi Serviciile noastre. Recunoști și ești de acord că pierderea sau răspunderea cauzată de orice riscuri implicate în utilizarea Serviciilor de către tine va fi suportată numai de tine, iar MEXC nu va avea nicio responsabilitate în acest sens. Iei cunoștință de faptul că poți suferi pierderi atunci când te implici în tranzacționarea DEX și ești de acord să suporți exclusiv toate aceste pierderi. B) Recunoști și ești de acord că răspunzi pentru toate datoriile, pierderile sau costurile de orice fel sau natură care ar putea fi suportate de noi ca urmare a oricărei neîndepliniri de către tine a oricăreia dintre obligațiile tale, precum și în legătură cu conduita MEXC în conformitate cu ordinele tale sau în modul permis prin prezentul Acord, Acordul de utilizare și orice alte reguli sau acorduri referitoare la utilizarea Serviciilor noastre pe care le putem publica periodic. C) Ești de acord și recunoști că nu vom avea nicio răspundere față de tine în legătură cu orice pierdere, costuri sau cheltuieli pe care le suferi ca urmare a incapacității tale de a efectua o tranzacție sau din orice cauză în afara controlului nostru rezonabil și al cărei efect este dincolo de controlul nostru rezonabil de evitat. D) Înțelegi și ești de acord că răspunderea cumulată a MEXC nu va depăși Comisioanele de serviciu pe care MEXC le-a primit de la tine.