O que é ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products. The ZoidPay ecosystem has four core products: 1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension 2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans 3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS 4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

Recurso de ZoidPay (ZPAY) Site oficial

ZPAY para moedas locais

Tokenomics de ZoidPay (ZPAY)

Compreender a tokenomics de ZoidPay (ZPAY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ZPAY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ZoidPay (ZPAY) Quanto vale hoje o ZoidPay (ZPAY)? O preço ao vivo de ZPAY em USD é 0.00336468 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ZPAY para USD? $ 0.00336468 . Confira o O preço atual de ZPAY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ZoidPay? A capitalização de mercado de ZPAY é $ 1.32M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ZPAY? O fornecimento circulante de ZPAY é de 392.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ZPAY? ZPAY atingiu um preço máximo histórico de 1.79 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ZPAY? ZPAY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ZPAY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ZPAY é -- USD . ZPAY vai subir ainda este ano? ZPAY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ZPAY para uma análise mais detalhada.

