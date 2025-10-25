Informações de preço de ZeroSwap (ZEE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.95% Alteração de Preço (1D) +1.33% Variação de Preço (7d) -23.25% Variação de Preço (7d) -23.25%

O preço em tempo real de ZeroSwap (ZEE) é --. Nas últimas 24 horas, ZEE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ZEE é $ 3.24, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ZEE variou +1.95% na última hora, +1.33% nas últimas 24 horas e -23.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ZeroSwap (ZEE)

Capitalização de mercado $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K Fornecimento Circulante 74.27M 74.27M 74.27M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ZeroSwap é $ 27.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZEE é 74.27M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.62K.