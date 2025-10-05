Informações de preço de ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Mínimo 24h $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Máximo 24h $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Máximo histórico $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Menor preço $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.00% Variação de Preço (7d) +0.51% Variação de Preço (7d) +0.51%

O preço em tempo real de ynUSD Max (YNUSDX) é $1.026. Nas últimas 24 horas, YNUSDX foi negociado entre a mínima de $ 1.023 e a máxima de $ 1.027, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YNUSDX é $ 1.027, enquanto o mais baixo é $ 0.997125.

Em termos de desempenho de curto prazo, YNUSDX variou -- na última hora, -0.00% nas últimas 24 horas e +0.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ynUSD Max (YNUSDX)

Capitalização de mercado $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Fornecimento Circulante 87.42K 87.42K 87.42K Fornecimento total 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

A capitalização de mercado atual de ynUSD Max é $ 89.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YNUSDX é 87.42K, com um fornecimento total de 87421.65687268265. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 89.65K.