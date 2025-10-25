Informações de preço de YAPE (YAPE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00907302 Máximo 24h $ 0.00954683 Máximo histórico $ 0.087726 Menor preço $ 0.00907302 Variação de Preço (1h) +0.40% Alteração de Preço (1D) -2.72% Variação de Preço (7d) -29.27%

O preço em tempo real de YAPE (YAPE) é $0.00923758. Nas últimas 24 horas, YAPE foi negociado entre a mínima de $ 0.00907302 e a máxima de $ 0.00954683, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YAPE é $ 0.087726, enquanto o mais baixo é $ 0.00907302.

Em termos de desempenho de curto prazo, YAPE variou +0.40% na última hora, -2.72% nas últimas 24 horas e -29.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de YAPE (YAPE)

Capitalização de mercado $ 174.09K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 174.09K Fornecimento Circulante 18.85M Fornecimento total 18,845,271.61203556

A capitalização de mercado atual de YAPE é $ 174.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YAPE é 18.85M, com um fornecimento total de 18845271.61203556. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 174.09K.