O que é XVGBASE (XVGBASE)

XVGBASE is the native XVG token deployed on the Base network, part of the expanding XVG ecosystem spanning 12 EVM-compatible blockchains. Each token, including XVGBASE, shares a unified contract address, an innovation that ensures seamless cross-chain recognition and interoperability without the need for wrapped assets. XVGBASE represents a decentralized movement for borderless, interoperable utility across Ethereum L2 networks and beyond, fostering a truly unified DeFi experience.

Recurso de XVGBASE (XVGBASE) Site oficial

Previsão de preço do XVGBASE (em USD)

Quanto valerá XVGBASE (XVGBASE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em XVGBASE (XVGBASE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para XVGBASE.

XVGBASE para moedas locais

Tokenomics de XVGBASE (XVGBASE)

Compreender a tokenomics de XVGBASE (XVGBASE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XVGBASE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre XVGBASE (XVGBASE) Quanto vale hoje o XVGBASE (XVGBASE)? O preço ao vivo de XVGBASE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XVGBASE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de XVGBASE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de XVGBASE? A capitalização de mercado de XVGBASE é $ 722.28K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XVGBASE? O fornecimento circulante de XVGBASE é de 9.95B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XVGBASE? XVGBASE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XVGBASE? XVGBASE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de XVGBASE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XVGBASE é -- USD . XVGBASE vai subir ainda este ano? XVGBASE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XVGBASE para uma análise mais detalhada.

