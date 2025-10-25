Informações de preço de XOE (XOE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00013854 $ 0.00013854 $ 0.00013854 Mínimo 24h $ 0.00037253 $ 0.00037253 $ 0.00037253 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00013854$ 0.00013854 $ 0.00013854 Máximo 24h $ 0.00037253$ 0.00037253 $ 0.00037253 Máximo histórico $ 0.00037253$ 0.00037253 $ 0.00037253 Menor preço $ 0.00008182$ 0.00008182 $ 0.00008182 Variação de Preço (1h) +5.99% Alteração de Preço (1D) +52.55% Variação de Preço (7d) +47.97% Variação de Preço (7d) +47.97%

O preço em tempo real de XOE (XOE) é $0.00023924. Nas últimas 24 horas, XOE foi negociado entre a mínima de $ 0.00013854 e a máxima de $ 0.00037253, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XOE é $ 0.00037253, enquanto o mais baixo é $ 0.00008182.

Em termos de desempenho de curto prazo, XOE variou +5.99% na última hora, +52.55% nas últimas 24 horas e +47.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de XOE (XOE)

Capitalização de mercado $ 210.03K$ 210.03K $ 210.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 239.24K$ 239.24K $ 239.24K Fornecimento Circulante 877.88M 877.88M 877.88M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de XOE é $ 210.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XOE é 877.88M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 239.24K.