Preço em tempo real de 1 WPAY para USD

$0.170671
-1.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de WPAY (WPAY)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:43:49 (UTC+8)

Informações de preço de WPAY (WPAY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.170169
Mínimo 24h
$ 0.173088
Máximo 24h

$ 0.170169
$ 0.173088
$ 0.262798
$ 0.04720244
-0.46%

-1.01%

-2.73%

-2.73%

O preço em tempo real de WPAY (WPAY) é $0.170671. Nas últimas 24 horas, WPAY foi negociado entre a mínima de $ 0.170169 e a máxima de $ 0.173088, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WPAY é $ 0.262798, enquanto o mais baixo é $ 0.04720244.

Em termos de desempenho de curto prazo, WPAY variou -0.46% na última hora, -1.01% nas últimas 24 horas e -2.73% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WPAY (WPAY)

$ 2.03M
--
$ 1.71B
11.92M
10,000,000,000.0
A capitalização de mercado atual de WPAY é $ 2.03M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WPAY é 11.92M, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.71B.

Histórico de preços de WPAY (WPAY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de WPAY em USD foi de $ -0.0017577092290038.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de WPAY em USD foi de $ -0.0063562147.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de WPAY em USD foi de $ -0.0070844678.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de WPAY em USD foi de $ +0.0227423534586674.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0017577092290038-1.01%
30 dias$ -0.0063562147-3.72%
60 dias$ -0.0070844678-4.15%
90 dias$ +0.0227423534586674+15.37%

O que é WPAY (WPAY)

Wirex Pay represents the future of digital payments, seamlessly integrating blockchain technology with traditional finance. Designed as a modular payment chain and incubated by Wirex, a global leader in the crypto debit card market, Wirex Pay leverages the power of Polygon ZK to offer unparalleled transaction efficiency and security. Supported by Visa, Wirex Pay aligns closely with Visa's vision for the future of payments, emphasizing collaboration in driving fintech innovation.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de WPAY (WPAY)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do WPAY (em USD)

Quanto valerá WPAY (WPAY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em WPAY (WPAY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para WPAY.

Confira a previsão de preço de WPAY agora!

WPAY para moedas locais

Tokenomics de WPAY (WPAY)

Compreender a tokenomics de WPAY (WPAY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WPAY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre WPAY (WPAY)

Quanto vale hoje o WPAY (WPAY)?
O preço ao vivo de WPAY em USD é 0.170671 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de WPAY para USD?
O preço atual de WPAY para USD é $ 0.170671. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de WPAY?
A capitalização de mercado de WPAY é $ 2.03M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de WPAY?
O fornecimento circulante de WPAY é de 11.92M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WPAY?
WPAY atingiu um preço máximo histórico de 0.262798 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WPAY?
WPAY atingiu um preço minímo histórico de 0.04720244 USD.
Qual é o volume de negociação de WPAY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WPAY é -- USD.
WPAY vai subir ainda este ano?
WPAY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WPAY para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o WPAY (WPAY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

