Informações de preço de WPAY (WPAY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.170169 $ 0.170169 $ 0.170169 Mínimo 24h $ 0.173088 $ 0.173088 $ 0.173088 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.170169$ 0.170169 $ 0.170169 Máximo 24h $ 0.173088$ 0.173088 $ 0.173088 Máximo histórico $ 0.262798$ 0.262798 $ 0.262798 Menor preço $ 0.04720244$ 0.04720244 $ 0.04720244 Variação de Preço (1h) -0.46% Alteração de Preço (1D) -1.01% Variação de Preço (7d) -2.73% Variação de Preço (7d) -2.73%

O preço em tempo real de WPAY (WPAY) é $0.170671. Nas últimas 24 horas, WPAY foi negociado entre a mínima de $ 0.170169 e a máxima de $ 0.173088, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WPAY é $ 0.262798, enquanto o mais baixo é $ 0.04720244.

Em termos de desempenho de curto prazo, WPAY variou -0.46% na última hora, -1.01% nas últimas 24 horas e -2.73% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WPAY (WPAY)

Capitalização de mercado $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.71B$ 1.71B $ 1.71B Fornecimento Circulante 11.92M 11.92M 11.92M Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WPAY é $ 2.03M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WPAY é 11.92M, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.71B.