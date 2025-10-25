O que é WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide. Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we're fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences. More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers. WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre WLF TOKEN (WLF) Quanto vale hoje o WLF TOKEN (WLF)? O preço ao vivo de WLF em USD é 0.00191524 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WLF para USD? $ 0.00191524 . Confira o O preço atual de WLF para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de WLF TOKEN? A capitalização de mercado de WLF é $ 5.26M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WLF? O fornecimento circulante de WLF é de 2.75B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WLF? WLF atingiu um preço máximo histórico de 0.0021434 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WLF? WLF atingiu um preço minímo histórico de 0.000412 USD . Qual é o volume de negociação de WLF? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WLF é -- USD . WLF vai subir ainda este ano? WLF pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WLF para uma análise mais detalhada.

