Informações de preço de WHATRR (WHATRR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.00% Alteração de Preço (1D) +10.06% Variação de Preço (7d) -23.80% Variação de Preço (7d) -23.80%

O preço em tempo real de WHATRR (WHATRR) é --. Nas últimas 24 horas, WHATRR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WHATRR é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WHATRR variou +1.00% na última hora, +10.06% nas últimas 24 horas e -23.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WHATRR (WHATRR)

Capitalização de mercado $ 398.02K$ 398.02K $ 398.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 398.02K$ 398.02K $ 398.02K Fornecimento Circulante 20.00B 20.00B 20.00B Fornecimento total 19,999,780,014.03275 19,999,780,014.03275 19,999,780,014.03275

A capitalização de mercado atual de WHATRR é $ 398.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WHATRR é 20.00B, com um fornecimento total de 19999780014.03275. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 398.02K.