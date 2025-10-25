O que é WeWay (WWY)

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products: WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics. WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more. WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics. WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions. The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022. Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre WeWay (WWY) Quanto vale hoje o WeWay (WWY)? O preço ao vivo de WWY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WWY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de WWY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de WeWay? A capitalização de mercado de WWY é $ 85.63K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WWY? O fornecimento circulante de WWY é de 6.82B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WWY? WWY atingiu um preço máximo histórico de 0.080202 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WWY? WWY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de WWY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WWY é -- USD . WWY vai subir ainda este ano? WWY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WWY para uma análise mais detalhada.

