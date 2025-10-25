Informações de preço de WestTech Security Token (WST) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.085558$ 0.085558 $ 0.085558 Menor preço $ 0.00018484$ 0.00018484 $ 0.00018484 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de WestTech Security Token (WST) é $0.00028758. Nas últimas 24 horas, WST foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WST é $ 0.085558, enquanto o mais baixo é $ 0.00018484.

Em termos de desempenho de curto prazo, WST variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WestTech Security Token (WST)

Capitalização de mercado $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Fornecimento Circulante 22.72M 22.72M 22.72M Fornecimento total 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WestTech Security Token é $ 6.53K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WST é 22.72M, com um fornecimento total de 150000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.14K.