O que é Weepi (WEEPI)

Weepi (ticker: WEEPI) is a memecoin launched on 9 September 2025 on the Solana blockchain. The project was created as a cultural and creative experiment rather than a utility-driven cryptocurrency. At its core is a hand-drawn character known as "The Eternal Observer," symbolizing the token and its community. Weepi represents the act of observing the volatile and unpredictable nature of crypto markets, positioning itself as a cultural artifact that connects with traders, collectors, and online communities. The project's purpose is to address boredom and foster engagement through digital culture, storytelling, and creativity rather than financial utility.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Weepi (WEEPI) Quanto vale hoje o Weepi (WEEPI)? O preço ao vivo de WEEPI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WEEPI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de WEEPI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Weepi? A capitalização de mercado de WEEPI é $ 8.50K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WEEPI? O fornecimento circulante de WEEPI é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WEEPI? WEEPI atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WEEPI? WEEPI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de WEEPI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WEEPI é -- USD . WEEPI vai subir ainda este ano? WEEPI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WEEPI para uma análise mais detalhada.

