Informações de preço de Websync (WEBS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Menor preço $ 0.00901109$ 0.00901109 $ 0.00901109 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Websync (WEBS) é $0.00960146. Nas últimas 24 horas, WEBS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WEBS é $ 1.49, enquanto o mais baixo é $ 0.00901109.

Em termos de desempenho de curto prazo, WEBS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Websync (WEBS)

Capitalização de mercado $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Fornecimento Circulante 878.51K 878.51K 878.51K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Websync é $ 8.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WEBS é 878.51K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.60K.