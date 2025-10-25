Informações de preço de Waveform by Virtuals (WAVE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00625404 $ 0.00625404 $ 0.00625404 Mínimo 24h $ 0.00777499 $ 0.00777499 $ 0.00777499 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00625404$ 0.00625404 $ 0.00625404 Máximo 24h $ 0.00777499$ 0.00777499 $ 0.00777499 Máximo histórico $ 0.01712062$ 0.01712062 $ 0.01712062 Menor preço $ 0.00486369$ 0.00486369 $ 0.00486369 Variação de Preço (1h) +0.56% Alteração de Preço (1D) +23.42% Variação de Preço (7d) +11.20% Variação de Preço (7d) +11.20%

O preço em tempo real de Waveform by Virtuals (WAVE) é $0.00774506. Nas últimas 24 horas, WAVE foi negociado entre a mínima de $ 0.00625404 e a máxima de $ 0.00777499, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAVE é $ 0.01712062, enquanto o mais baixo é $ 0.00486369.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAVE variou +0.56% na última hora, +23.42% nas últimas 24 horas e +11.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Waveform by Virtuals (WAVE)

Capitalização de mercado $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Waveform by Virtuals é $ 7.74M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAVE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.74M.