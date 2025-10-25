Informações de preço de VUSD (VUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.997224 $ 1.01 Mínimo 24h $ 0.997224 Máximo 24h $ 1.01 Máximo histórico $ 1.044 Menor preço $ 0.96079 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) -0.91% Variação de Preço (7d) -0.01%

O preço em tempo real de VUSD (VUSD) é $1. Nas últimas 24 horas, VUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.997224 e a máxima de $ 1.01, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VUSD é $ 1.044, enquanto o mais baixo é $ 0.96079.

Em termos de desempenho de curto prazo, VUSD variou +0.01% na última hora, -0.91% nas últimas 24 horas e -0.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de VUSD (VUSD)

Capitalização de mercado $ 1.62M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.62M Fornecimento Circulante 1.62M Fornecimento total 1,617,285.661706267

A capitalização de mercado atual de VUSD é $ 1.62M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VUSD é 1.62M, com um fornecimento total de 1617285.661706267. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.62M.