Informações de preço de VR1 (VR1) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.03718439$ 0.03718439 $ 0.03718439 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -15.17% Variação de Preço (7d) -15.17%

O preço em tempo real de VR1 (VR1) é --. Nas últimas 24 horas, VR1 foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VR1 é $ 0.03718439, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VR1 variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -15.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de VR1 (VR1)

Capitalização de mercado $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Fornecimento Circulante 669.03M 669.03M 669.03M Fornecimento total 982,030,527.0756844 982,030,527.0756844 982,030,527.0756844

A capitalização de mercado atual de VR1 é $ 6.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VR1 é 669.03M, com um fornecimento total de 982030527.0756844. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.89K.