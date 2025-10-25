O preço ao vivo de VR1 hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de VR1 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de VR1 facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de VR1 hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de VR1 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de VR1 facilmente na MEXC agora.

Preço de VR1 (VR1)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 VR1 para USD

--
----
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de VR1 (VR1)
Última atualização da página: 2025-10-25 20:22:50 (UTC+8)

Informações de preço de VR1 (VR1) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.17%

-15.17%

O preço em tempo real de VR1 (VR1) é --. Nas últimas 24 horas, VR1 foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VR1 é $ 0.03718439, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VR1 variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -15.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de VR1 (VR1)

$ 6.73K
$ 6.73K$ 6.73K

--
----

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

669.03M
669.03M 669.03M

982,030,527.0756844
982,030,527.0756844 982,030,527.0756844

A capitalização de mercado atual de VR1 é $ 6.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VR1 é 669.03M, com um fornecimento total de 982030527.0756844. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.89K.

Histórico de preços de VR1 (VR1) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de VR1 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de VR1 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de VR1 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de VR1 em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-12.99%
60 dias$ 0-89.16%
90 dias$ 0--

O que é VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de VR1 (VR1)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do VR1 (em USD)

Quanto valerá VR1 (VR1) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em VR1 (VR1) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para VR1.

Confira a previsão de preço de VR1 agora!

VR1 para moedas locais

Tokenomics de VR1 (VR1)

Compreender a tokenomics de VR1 (VR1) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token VR1 agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre VR1 (VR1)

Quanto vale hoje o VR1 (VR1)?
O preço ao vivo de VR1 em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de VR1 para USD?
O preço atual de VR1 para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de VR1?
A capitalização de mercado de VR1 é $ 6.73K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de VR1?
O fornecimento circulante de VR1 é de 669.03M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VR1?
VR1 atingiu um preço máximo histórico de 0.03718439 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VR1?
VR1 atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de VR1?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VR1 é -- USD.
VR1 vai subir ainda este ano?
VR1 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VR1 para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 20:22:50 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o VR1 (VR1)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

