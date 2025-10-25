Informações de preço de VPay (VPAY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00389073 $ 0.00389073 $ 0.00389073 Mínimo 24h $ 0.00878542 $ 0.00878542 $ 0.00878542 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00389073$ 0.00389073 $ 0.00389073 Máximo 24h $ 0.00878542$ 0.00878542 $ 0.00878542 Máximo histórico $ 0.00878542$ 0.00878542 $ 0.00878542 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +20.05% Alteração de Preço (1D) +49.62% Variação de Preço (7d) +137.26% Variação de Preço (7d) +137.26%

O preço em tempo real de VPay (VPAY) é $0.00754798. Nas últimas 24 horas, VPAY foi negociado entre a mínima de $ 0.00389073 e a máxima de $ 0.00878542, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VPAY é $ 0.00878542, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VPAY variou +20.05% na última hora, +49.62% nas últimas 24 horas e +137.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de VPay (VPAY)

Capitalização de mercado $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de VPay é $ 7.55M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VPAY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.55M.