O que é Vouch (VOUCH)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS. PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield. Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token. Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance. A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem. Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch. A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

Recurso de Vouch (VOUCH) Site oficial

VOUCH para moedas locais

Tokenomics de Vouch (VOUCH)

Compreender a tokenomics de Vouch (VOUCH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token VOUCH agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Vouch (VOUCH) Quanto vale hoje o Vouch (VOUCH)? O preço ao vivo de VOUCH em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de VOUCH para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de VOUCH para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Vouch? A capitalização de mercado de VOUCH é $ 4.65M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de VOUCH? O fornecimento circulante de VOUCH é de 97.71B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VOUCH? VOUCH atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VOUCH? VOUCH atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de VOUCH? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VOUCH é -- USD . VOUCH vai subir ainda este ano? VOUCH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VOUCH para uma análise mais detalhada.

