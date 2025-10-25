O que é Vortex (VORTEX)

Vortex is an A.I.-created dog memecoin inspired by Matt Furie's artwork and the spirit of internet culture. The project combines community engagement, meme power, and blockchain technology to create a decentralized digital asset with long-term cultural relevance. Its purpose is to unite holders through shared creativity, storytelling, and collective growth. Beyond being just a token, Vortex represents a movement where art, technology, and community meet—giving users a sense of identity, belonging, and potential utility in future integrations such as NFT art, gaming, and cross-platform media.

Compreender a tokenomics de Vortex (VORTEX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token VORTEX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Vortex (VORTEX) Quanto vale hoje o Vortex (VORTEX)? O preço ao vivo de VORTEX em USD é 0.0000018 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de VORTEX para USD? $ 0.0000018 . Confira o O preço atual de VORTEX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Vortex? A capitalização de mercado de VORTEX é $ 17.97K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de VORTEX? O fornecimento circulante de VORTEX é de 10.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VORTEX? VORTEX atingiu um preço máximo histórico de 0.0003032 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VORTEX? VORTEX atingiu um preço minímo histórico de 0.00000119 USD . Qual é o volume de negociação de VORTEX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VORTEX é -- USD . VORTEX vai subir ainda este ano? VORTEX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VORTEX para uma análise mais detalhada.

