Informações de preço de Vibe Coding Meta (VIBECODER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00005808 $ 0.00005808 $ 0.00005808 Mínimo 24h $ 0.0000842 $ 0.0000842 $ 0.0000842 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00005808$ 0.00005808 $ 0.00005808 Máximo 24h $ 0.0000842$ 0.0000842 $ 0.0000842 Máximo histórico $ 0.00065667$ 0.00065667 $ 0.00065667 Menor preço $ 0.00005646$ 0.00005646 $ 0.00005646 Variação de Preço (1h) +0.83% Alteração de Preço (1D) +35.09% Variação de Preço (7d) +17.30% Variação de Preço (7d) +17.30%

O preço em tempo real de Vibe Coding Meta (VIBECODER) é $0.00008372. Nas últimas 24 horas, VIBECODER foi negociado entre a mínima de $ 0.00005808 e a máxima de $ 0.0000842, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VIBECODER é $ 0.00065667, enquanto o mais baixo é $ 0.00005646.

Em termos de desempenho de curto prazo, VIBECODER variou +0.83% na última hora, +35.09% nas últimas 24 horas e +17.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Capitalização de mercado $ 81.22K$ 81.22K $ 81.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 81.22K$ 81.22K $ 81.22K Fornecimento Circulante 969.94M 969.94M 969.94M Fornecimento total 969,944,053.276032 969,944,053.276032 969,944,053.276032

A capitalização de mercado atual de Vibe Coding Meta é $ 81.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VIBECODER é 969.94M, com um fornecimento total de 969944053.276032. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 81.22K.