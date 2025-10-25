Informações de preço de VCRED (VCRED) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.993503 $ 0.993503 $ 0.993503 Mínimo 24h $ 0.99871 $ 0.99871 $ 0.99871 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.993503$ 0.993503 $ 0.993503 Máximo 24h $ 0.99871$ 0.99871 $ 0.99871 Máximo histórico $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Menor preço $ 0.985855$ 0.985855 $ 0.985855 Variação de Preço (1h) -0.12% Alteração de Preço (1D) -0.21% Variação de Preço (7d) -0.18% Variação de Preço (7d) -0.18%

O preço em tempo real de VCRED (VCRED) é $0.995192. Nas últimas 24 horas, VCRED foi negociado entre a mínima de $ 0.993503 e a máxima de $ 0.99871, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VCRED é $ 1.004, enquanto o mais baixo é $ 0.985855.

Em termos de desempenho de curto prazo, VCRED variou -0.12% na última hora, -0.21% nas últimas 24 horas e -0.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de VCRED (VCRED)

Capitalização de mercado $ 12.55M$ 12.55M $ 12.55M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 995.71M$ 995.71M $ 995.71M Fornecimento Circulante 12.60M 12.60M 12.60M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de VCRED é $ 12.55M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VCRED é 12.60M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 995.71M.