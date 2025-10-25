O que é Vantum (VANTUM)

Vantum is a decentralized privacy protocol built on the Solana blockchain. It enables users to perform stealth transactions, private swaps, and AI-audited interactions without ever requiring KYC or leaving a public footprint. The core philosophy behind Vantum is simple: Privacy should be the default, not an afterthought. The $VANTUM token is designed to align incentives across the ecosystem while maintaining a sustainable economic model. With a fixed supply and community-first approach, $VANTUM serves as both a utility token and a governance mechanism for the Vantum privacy protocol.

Previsão de preço do Vantum (em USD)

Tokenomics de Vantum (VANTUM)

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Vantum (VANTUM) Quanto vale hoje o Vantum (VANTUM)? O preço ao vivo de VANTUM em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de VANTUM para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de VANTUM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Vantum? A capitalização de mercado de VANTUM é $ 7.11K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de VANTUM? O fornecimento circulante de VANTUM é de 990.76M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VANTUM? VANTUM atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VANTUM? VANTUM atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de VANTUM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VANTUM é -- USD . VANTUM vai subir ainda este ano? VANTUM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto.

