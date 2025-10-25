Informações de preço de VANTA (VANTA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -2.15% Alteração de Preço (1D) +3.69% Variação de Preço (7d) +86.58% Variação de Preço (7d) +86.58%

O preço em tempo real de VANTA (VANTA) é --. Nas últimas 24 horas, VANTA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VANTA é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VANTA variou -2.15% na última hora, +3.69% nas últimas 24 horas e +86.58% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de VANTA (VANTA)

Capitalização de mercado $ 106.95K$ 106.95K $ 106.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 106.95K$ 106.95K $ 106.95K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de VANTA é $ 106.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VANTA é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 106.95K.