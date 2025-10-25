Informações de preço de V2EX (V2EX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00579766 $ 0.00579766 $ 0.00579766 Mínimo 24h $ 0.0062001 $ 0.0062001 $ 0.0062001 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00579766$ 0.00579766 $ 0.00579766 Máximo 24h $ 0.0062001$ 0.0062001 $ 0.0062001 Máximo histórico $ 0.01572952$ 0.01572952 $ 0.01572952 Menor preço $ 0.0052682$ 0.0052682 $ 0.0052682 Variação de Preço (1h) +1.20% Alteração de Preço (1D) -1.69% Variação de Preço (7d) +6.12% Variação de Preço (7d) +6.12%

O preço em tempo real de V2EX (V2EX) é $0.00600528. Nas últimas 24 horas, V2EX foi negociado entre a mínima de $ 0.00579766 e a máxima de $ 0.0062001, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de V2EX é $ 0.01572952, enquanto o mais baixo é $ 0.0052682.

Em termos de desempenho de curto prazo, V2EX variou +1.20% na última hora, -1.69% nas últimas 24 horas e +6.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de V2EX (V2EX)

Capitalização de mercado $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,298.737875 999,999,298.737875 999,999,298.737875

A capitalização de mercado atual de V2EX é $ 6.01M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de V2EX é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999298.737875. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.01M.