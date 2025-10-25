O que é USX (USX)

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

Quanto vale hoje o USX (USX)? O preço ao vivo de USX em USD é 1.0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de USX para USD? $ 1.0 . Qual é a capitalização de mercado de USX? A capitalização de mercado de USX é $ 212.76M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de USX? O fornecimento circulante de USX é de 212.67M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de USX? USX atingiu um preço máximo histórico de 1.017 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de USX? USX atingiu um preço minímo histórico de 0.999188 USD . Qual é o volume de negociação de USX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para USX é -- USD .

