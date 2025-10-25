Informações de preço de USDu (USDU) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.999418 Máximo 24h $ 0.999892 Máximo histórico $ 1.011 Menor preço $ 0.990456 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) +0.03% Variação de Preço (7d) -0.04%

O preço em tempo real de USDu (USDU) é $0.999769. Nas últimas 24 horas, USDU foi negociado entre a mínima de $ 0.999418 e a máxima de $ 0.999892, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDU é $ 1.011, enquanto o mais baixo é $ 0.990456.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDU variou -0.01% na última hora, +0.03% nas últimas 24 horas e -0.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de USDu (USDU)

Capitalização de mercado $ 18.19M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.19M Fornecimento Circulante 18.19M Fornecimento total 18,190,492.267676

A capitalização de mercado atual de USDu é $ 18.19M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDU é 18.19M, com um fornecimento total de 18190492.267676. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.19M.