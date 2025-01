O que é USDH (USDH)

Hubble Protocol's USDH is backed at least 150% by a basket of decentralized crypto assets including SOL, mSOL, BTC, ETH, RAY, SRM, and FTT. Additional tokens will be whitelisted for borrowing in the future after passing a rigorous vetting process. USDH is a Solana-native SPL token that can be used for anything stablecoins are used for in DeFi: pairing for liquidity on AMMs, bonding for tokens, or held as a store of value. Users can deposit USDH in Hubble's Stability Pool to earn a share of liquidations during market downturns. By helping cover bad debt and keeping the system healthy, Stability Pool providers gain access to bluechip tokens at a steep discount through liquidations

