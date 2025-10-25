Informações de preço de USDai (USDAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Mínimo 24h $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Máximo 24h $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 Máximo histórico $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Menor preço $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 Variação de Preço (1h) -0.13% Alteração de Preço (1D) -0.05% Variação de Preço (7d) -0.78% Variação de Preço (7d) -0.78%

O preço em tempo real de USDai (USDAI) é $1.014. Nas últimas 24 horas, USDAI foi negociado entre a mínima de $ 1.012 e a máxima de $ 1.018, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDAI é $ 1.19, enquanto o mais baixo é $ 0.769779.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDAI variou -0.13% na última hora, -0.05% nas últimas 24 horas e -0.78% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de USDai (USDAI)

Capitalização de mercado $ 586.49M$ 586.49M $ 586.49M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 586.49M$ 586.49M $ 586.49M Fornecimento Circulante 578.43M 578.43M 578.43M Fornecimento total 578,429,998.5930668 578,429,998.5930668 578,429,998.5930668

A capitalização de mercado atual de USDai é $ 586.49M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDAI é 578.43M, com um fornecimento total de 578429998.5930668. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 586.49M.