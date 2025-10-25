Preço de Uranus DEX (URA)
+4.07%
+12.64%
-14.84%
-14.84%
O preço em tempo real de Uranus DEX (URA) é $0.00189141. Nas últimas 24 horas, URA foi negociado entre a mínima de $ 0.0015163 e a máxima de $ 0.00192046, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de URA é $ 0.00970236, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, URA variou +4.07% na última hora, +12.64% nas últimas 24 horas e -14.84% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Uranus DEX é $ 1.89M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de URA é 999.91M, com um fornecimento total de 999906534.721591. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.89M.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Uranus DEX em USD foi de $ +0.00021232.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Uranus DEX em USD foi de $ -0.0011134598.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Uranus DEX em USD foi de $ +0.0037604385.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Uranus DEX em USD foi de $ +0.00162840737069163994.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.00021232
|+12.64%
|30 dias
|$ -0.0011134598
|-58.86%
|60 dias
|$ +0.0037604385
|+198.82%
|90 dias
|$ +0.00162840737069163994
|+619.16%
Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.
Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.
The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.
The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.
As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
