O que é Uranus DEX (URA)

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience. Built on Solana's high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space. The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement. The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana's blockchain explorer, ensuring transparency and security for users. As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform's features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana's technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

Recurso de Uranus DEX (URA) Site oficial

Previsão de preço do Uranus DEX (em USD)

Quanto valerá Uranus DEX (URA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Uranus DEX (URA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Uranus DEX.

Confira a previsão de preço de Uranus DEX agora!

URA para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Uranus DEX (URA)

Compreender a tokenomics de Uranus DEX (URA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token URA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Uranus DEX (URA) Quanto vale hoje o Uranus DEX (URA)? O preço ao vivo de URA em USD é 0.00189141 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de URA para USD? $ 0.00189141 . Confira o O preço atual de URA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Uranus DEX? A capitalização de mercado de URA é $ 1.89M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de URA? O fornecimento circulante de URA é de 999.91M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de URA? URA atingiu um preço máximo histórico de 0.00970236 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de URA? URA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de URA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para URA é -- USD . URA vai subir ainda este ano? URA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do URA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Uranus DEX (URA)