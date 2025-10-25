Informações de preço de UpTop (UPTOP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00355077 Máximo 24h $ 0.00369628 Máximo histórico $ 0.04540951 Menor preço $ 0.00269655 Variação de Preço (1h) -0.18% Alteração de Preço (1D) +1.17% Variação de Preço (7d) -5.96%

O preço em tempo real de UpTop (UPTOP) é $0.00364912. Nas últimas 24 horas, UPTOP foi negociado entre a mínima de $ 0.00355077 e a máxima de $ 0.00369628, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UPTOP é $ 0.04540951, enquanto o mais baixo é $ 0.00269655.

Em termos de desempenho de curto prazo, UPTOP variou -0.18% na última hora, +1.17% nas últimas 24 horas e -5.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de UpTop (UPTOP)

Capitalização de mercado $ 768.41K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.66M Fornecimento Circulante 210.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de UpTop é $ 768.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UPTOP é 210.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.66M.