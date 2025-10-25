Informações de preço de Unit Solana (USOL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 189.02 $ 189.02 $ 189.02 Mínimo 24h $ 195.39 $ 195.39 $ 195.39 Máximo 24h Mínimo 24h $ 189.02$ 189.02 $ 189.02 Máximo 24h $ 195.39$ 195.39 $ 195.39 Máximo histórico $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Menor preço $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 Variação de Preço (1h) +0.04% Alteração de Preço (1D) +0.75% Variação de Preço (7d) +4.79% Variação de Preço (7d) +4.79%

O preço em tempo real de Unit Solana (USOL) é $194.38. Nas últimas 24 horas, USOL foi negociado entre a mínima de $ 189.02 e a máxima de $ 195.39, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USOL é $ 253.02, enquanto o mais baixo é $ 143.23.

Em termos de desempenho de curto prazo, USOL variou +0.04% na última hora, +0.75% nas últimas 24 horas e +4.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Unit Solana (USOL)

Capitalização de mercado $ 27.11M$ 27.11M $ 27.11M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 97.27B$ 97.27B $ 97.27B Fornecimento Circulante 139.36K 139.36K 139.36K Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Unit Solana é $ 27.11M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USOL é 139.36K, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 97.27B.