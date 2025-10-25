Informações de preço de Unit Pump (UPUMP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00396869 $ 0.00396869 $ 0.00396869 Mínimo 24h $ 0.00428019 $ 0.00428019 $ 0.00428019 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00396869$ 0.00396869 $ 0.00396869 Máximo 24h $ 0.00428019$ 0.00428019 $ 0.00428019 Máximo histórico $ 0.00878431$ 0.00878431 $ 0.00878431 Menor preço $ 0.00228745$ 0.00228745 $ 0.00228745 Variação de Preço (1h) +0.18% Alteração de Preço (1D) +2.49% Variação de Preço (7d) +14.99% Variação de Preço (7d) +14.99%

O preço em tempo real de Unit Pump (UPUMP) é $0.00410882. Nas últimas 24 horas, UPUMP foi negociado entre a mínima de $ 0.00396869 e a máxima de $ 0.00428019, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UPUMP é $ 0.00878431, enquanto o mais baixo é $ 0.00228745.

Em termos de desempenho de curto prazo, UPUMP variou +0.18% na última hora, +2.49% nas últimas 24 horas e +14.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Unit Pump (UPUMP)

Capitalização de mercado $ 131.54M$ 131.54M $ 131.54M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.12B$ 4.12B $ 4.12B Fornecimento Circulante 31.90B 31.90B 31.90B Fornecimento total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Unit Pump é $ 131.54M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UPUMP é 31.90B, com um fornecimento total de 1000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.12B.