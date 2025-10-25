Informações de preço de Unit Plasma (UXPL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.35857 Máximo 24h $ 0.38848 Máximo histórico $ 1.57 Menor preço $ 0.339125 Variação de Preço (1h) +0.35% Alteração de Preço (1D) +2.95% Variação de Preço (7d) -7.47%

O preço em tempo real de Unit Plasma (UXPL) é $0.382178. Nas últimas 24 horas, UXPL foi negociado entre a mínima de $ 0.35857 e a máxima de $ 0.38848, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UXPL é $ 1.57, enquanto o mais baixo é $ 0.339125.

Em termos de desempenho de curto prazo, UXPL variou +0.35% na última hora, +2.95% nas últimas 24 horas e -7.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Unit Plasma (UXPL)

Capitalização de mercado $ 137.86M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.83B Fornecimento Circulante 360.06M Fornecimento total 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Unit Plasma é $ 137.86M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UXPL é 360.06M, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.83B.