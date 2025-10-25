O que é UIUI (UI)

We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol. The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job. UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human. Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.

Recurso de UIUI (UI) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de UIUI (UI)

Compreender a tokenomics de UIUI (UI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token UI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre UIUI (UI) Quanto vale hoje o UIUI (UI)? O preço ao vivo de UI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de UI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de UI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de UIUI? A capitalização de mercado de UI é $ 16.62K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de UI? O fornecimento circulante de UI é de 611.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de UI? UI atingiu um preço máximo histórico de 0.02300427 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de UI? UI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de UI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para UI é -- USD . UI vai subir ainda este ano? UI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do UI para uma análise mais detalhada.

